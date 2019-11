Algorand lance une mise à niveau de protocole pour permettre la prochaine vague de développement d'applications réparties

Algorand 2.0 procure la création d'actifs normalisés, des transferts atomiques et de contrats intelligents directement depuis la couche 1 pour tirer profit du caractère évolutif et de la sécurité du protocole Algorand

SINGAPOUR, 21 novembre 2019 /CNW/ - Algorand Foundation annonce aujourd'hui la disponibilité d'une mise à niveau de protocole qui élargit considérablement l'éventail des applications décentralisées (Dapps) et des processus pouvant être créés depuis la plate-forme Algorand. Pour la première fois, des Dapps de calibre entreprise peuvent être mis au point à l'aide de la toute première chaîne de blocs au monde à preuve d'enjeu pure (PPoS) sans sacrifier le rendement.

La mise à jour rend possible la création de solutions évolutives conçues spécifiquement pour la chaîne de blocs à des fins d'utilisation réelle. Les capacités suivantes ont été intégrées directement dans la couche 1, procurant des avantages essentiels sur les plans de la vitesse, de l'évolutivité et de la finalité :

ASA (Algorand Standard Asset) : Cette fonctionnalité permet la segmentation en unités et la délivrance de tous les types d'actif selon la chaîne de blocs Algorand, et ce, de manière normalisée. On compte parmi ceux-ci des actifs fongibles, comme les devises, les cryptomonnaies stables et les jetons utilitaires; des actifs non fongibles, comme des tickets; des actifs fongibles affectés, comme des valeurs mobilières; et des actifs non fongibles affectés, comme des licences et des certificats.

Fonctionnalité Atomic Transfers : Cette fonctionnalité se veut une manière rapide, sécurisée et peu coûteuse de transférer simultanément un certain nombre d'actifs entre plusieurs parties. Dans l'économie traditionnelle, un cadre législatif ou réputé. Cela devient encore plus complexe depuis la chaîne de blocs, mais la fonctionnalité Atomic Transfers est une solution élégante qui peut être appliquée à un plus grand nombre de cas d'utilisation, comme le remboursement simplifié et accéléré des créances, le financement symétrique efficace, et plus encore.

ASC (Algorand Smart Contracts) : Ce sont des contrats intelligents apatrides offrant de nombreuses possibilités pour les transactions régies par l'entremise de modèles de scriptage. Elles appliquent automatiquement des règles personnalisées et logiques, visant habituellement la manière dont les actifs peuvent être transférés, réduisant les coûts et le risque pendant l'opération. De plus, un langage de scriptage appelé TEAL (Transaction Execution Approval Language) a été conçu pour permettre aux développeurs de créer leurs propres contrats intelligents et structures règlementaires de transaction. Cela s'avère utile pour tout ce qui touche à la création de comptes fiduciaires bloqués en passant par le financement participatif et la création de titres garantis par des créances

« La création d'applications financières décentralisées exige une vision et une technologie fondamentales appropriées », déclare Steve Kokinos, chef de la direction d'Algorand Inc. « À Algorand, nous sommes déterminés à poursuivre l'innovation et le développement de la technologie pour résoudre les défis bien réels. Avec cette mise à niveau, les fonctionnalités novatrices et les ressources simples mises à la disposition des développeurs rendent possibles de nouveaux cas d'utilisation et l'adoption plus large de la chaîne de blocs dans l'ensemble. »

Un certain nombre d'organismes des services financiers, de l'immobilier et de la technologie destinée aux entreprises tirent déjà parti de la chaîne de blocs publique d'Algorand à la fois décentralisée, évolutive et sécurisée pour résoudre les défis d'aujourd'hui. Algorand 2.0, qui survient moins de six mois suivant le lancement du MainNet d'Algorand, fournit des fonctionnalités requises par le mouvement DeFi.

« La délivrance et la gestion de valeurs mobilières numériques conformes exigent une technologique fortement innovante », déclare Shay Finkelstein, chef de la technologie à Securitize, la solution mondiale de confiance pour les valeurs mobilières numériques. « Algorand fournit une telle innovation avec ce nouvel ensemble de fonctionnalités qui procurent un nombre impressionnant d'occasions à la finance décentralisée. Le rendement d'Algorand conjugué à la mise à niveau 2.0 de son protocole central démontre l'immense potentiel pour la mise en place d'une infrastructure de négociation conforme et rentable et permettra à Securitize de fournir à notre clientèle une version efficiente de notre couche de conformité.

Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du mécanisme de mise à niveau du protocole, veuillez visiter le https://algorand.foundation/protocol-development.

À propos d'Algorand Foundation

Algorand Foundation est un organisme à but non lucratif mû par la vision d'une économie sans frontières fondée sur la technologie de la chaîne de blocs à la fois publique et décentralisée. En partenariat avec Algorand Inc, elle a mis sur pied le protocole Algorand en tant que pierre angulaire permettant de concrétiser cette vision. La fondation entrevoit un vaste éventail d'applications rendues possibles grâce à Algorand. Elle se concentre à permettre à tous les développeurs de créer des outils de prochaine génération, informant les gens et favorisant une gouvernance de protocole inclusive qui intègre la collectivité de même que l'efficacité économique dans l'expansion de l'écosystème Algorand. Elle est déterminée à simplifier cette innovation de manière durable et écoconsciente en utilisant l'algorithme de consensus à preuve d'enjeu pure.

Pour plus de renseignements, consultez le site suivant : https://algorand.foundation/

À propos d'Algorand Inc.

Algorand Inc. a mis au point le tout premier protocole ouvert, sans permission requise et à preuve d'enjeu pure pour la chaîne de blocs, qui est destiné à la prochaine génération de produits financiers. Cette chaîne de blocs, soit le protocole Algorand, est le fruit des travaux de Silvio Micali, cryptographe primé de Turin. Étant une société technologique qui se consacre à supprimer la friction des échanges financiers, Algorand Inc. propulse l'évolution DeFi en permettant la création et l'échange de valeur, en créant de nouveaux outils et services financiers, en créant un lien entre les actifs et en fournissant des modèles de confidentialité responsables.

Pour plus de renseignements, consultez le site suivant : https://www.algorand.com/

