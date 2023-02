MONTRÉAL, le 8 févr. 2023 /CNW/ - Alfar Capital annonce la vente de sa participation dans Megatech, une entreprise de Québec spécialisée dans l'usinage de pièces de haute complexité et haute précision, après avoir complété avec succès le plan de croissance de l'entreprise. Il s'agit de la première sortie d'investissement d'Alfar Capital depuis la création du fonds.

« L'appui d'Alfar Capital nous a donné des ailes pour accélérer la croissance de Megatech et réaliser la vision que nous avions pour l'entreprise, explique Jean Blanchet, président et chef de la direction de Megatech. Au cours de la mise en œuvre du plan de croissance, Alfar Capital a entre autres contribué à professionnaliser et à optimiser les processus de l'entreprise, à déployer des investissements majeurs dans nos équipements, en plus de nous donner la confiance d'oser pour atteindre de nouveaux sommets. »

Tout au long de sa participation, Alfar Capital a mis l'accent sur l'importance du capital humain dans la réussite de son plan. L'ensemble de l'équipe de gestion et des employés était partie prenante de l'atteinte des objectifs de croissance fixés avec l'arrivée d'Alfar Capital dans l'entreprise, et ils ont tous tiré profit de la création de valeur qui en a résulté.

« Nous sommes très fiers de notre parcours avec Megatech et d'avoir pu reconnaître le travail de tous les employés dans la création de valeur de l'entreprise, affirme Fares Kabbani, associé directeur général, Alfar Capital. Nous sommes persuadés d'avoir trouvé le bon partenaire pour réaliser la prochaine étape de la croissance de Megatech et leur souhaitons le meilleur des succès pour la suite. »

C'est MiddleGround Capital, une firme de placements privés américaine dotée d'un actif sous gestion de plus de 3 G$US ainsi que d'une connaissance approfondie et une vaste expérience dans cette industrie, qui accompagnera Megatech dans sa prochaine phase de croissance.

Stifel a agi comme conseiller financier exclusif pour Megatech dans la vente à MiddleGround Capital, tandis que Fasken a agi comme conseiller juridique pour Alfar Capital.

À propos d'Alfar Capital

Alfar Capital est un fonds d'investissement pour les entrepreneurs qui met à profit de multiples champs d'intervention pour atteindre des rendements supérieurs. Son équipe se compose d'entrepreneurs aguerris avec une forte expérience de partenariats réussis, ce qui les amène à comprendre les défis auxquels les entrepreneurs sont confrontés pour les aider à atteindre de plus hauts sommets. www.alfarcap.com

À propos de Megatech

Fondée à Québec en 1992, Megatech est un chef de file de l'industrie de l'usinage qui se distingue par une qualité et une précision exceptionnelles. Son succès est attribuable à ses employés, son équipement, ses processus et sa capacité d'ingénierie, ainsi qu'à un solide système MRP. Soutenue par les dernières technologies et par une équipe de partenaires et de sous-traitants de confiance, la mission de Megatech est d'être le meilleur atelier d'usinage au Canada, spécialisé dans les pièces complexes et de haute précision. www.megatechaq.com

SOURCE Alfar Capital

Renseignements: Amélie Plante, Conseils stratégiques en relations publiques, 514-975-9425, [email protected]