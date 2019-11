Alexandre Cusson se porte candidat à la course à la direction du Parti libéral du Québec

SHERBROOKE, QC, le 23 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Au terme d'une période de réflexion personnelle quant à son avenir politique, Alexandre Cusson, maire de la ville de Drummondville et ancien président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), annonce qu'il se lance dans la course à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ).

Au cours de la période de réflexion et de consultations dans plusieurs régions du Québec, Alexandre Cusson a réalisé que sa candidature suscitait beaucoup d'enthousiasme et de discussions enrichissantes quant à l'avenir du Québec. C'est avec une vision d'ouverture et une volonté d'engager le dialogue qu'il ira à la rencontre de tous les militants pour leur présenter sa candidature. Tant dans la région métropolitaine de Montréal qu'ailleurs, le PLQ doit entreprendre un virage important pour se rapprocher des préoccupations des diverses régions du Québec et de leurs principaux acteurs de développement. Il s'agit d'un défi qu'Alexandre Cusson relèvera.

CITATION :

« Après avoir rencontré les militants et les militantes du PLQ, je me lance dans la course. Fort de mon expérience acquise tant à la mairie de Drummondville qu'à la présidence de l'UMQ, je confirme mon engagement envers l'avenir du Québec avec ma candidature. Le Parti a une incroyable capacité de renouvellement et je suis impatient de participer à ce bouillonnement d'idées ».

- Alexandre Cusson

FAITS SAILLANTS :

Alexandre Cusson est maire de Drummondville depuis 2013.

En plus de ses responsabilités à la Ville de Drummondville, il a été président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de novembre 2017 à novembre 2019.

Alexandre Cusson entreprendra une tournée du Québec pour aller à la rencontre des militants du PLQ.

