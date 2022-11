Alexandre Cusson se joint au Cabinet de relations publiques NATIONAL

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - NATIONAL annonce le recrutement d'Alexandre Cusson à titre de vice-président et leader, secteur Affaires municipales et Éducation. Il occupera ses nouvelles fonctions dès le début de janvier 2023 et joindra l'équipe dirigée par Paul Wilson.

«Alexandre mettra à profit son impressionnant réseau dans le secteur municipal et scolaire. Il pourra aussi faire bénéficier les chefs de file de ce milieu de sa grande expérience de la gestion et des affaires publiques», a déclaré Paul Wilson, vice-président principal, Organisations et parties prenantes.

Alexandre Cusson est détenteur d'une maîtrise en Éducation, profil administration scolaire, de l'Université de Sherbrooke. Il a également complété un baccalauréat en Administration des affaires, concentration finances, de l'Université du Québec à Montréal.

Maire de Drummondville de 2013 à 2020 et président de l'Union des Municipalités du Québec de 2017 à 2019, il avait été auparavant enseignant et directeur général du Collège Saint-Bernard durant près de 25 ans. À titre de maire de Drummondville, il a également agi comme préfet de la MRC Drummond, assumé la présidence du conseil d'administration de la Société de développement économique de Drummondville et siégé au conseil d'administration de Commerce Drummond. Reconnu pour son engagement social et communautaire, il a assumé, au fil des ans, la présidence de plusieurs organisations culturelles, sportives, éducatives et communautaires

De 2020 à 2022, il a occupé les fonctions de directeur général des Éleveurs de porcs du Québec.

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL continue d'être très actif sur le plan du recrutement de nouveaux talents, et cela, dans différents secteurs d'activité. «La Firme est en croissance constante et cette embauche s'inscrit dans notre stratégie d'offrir à nos clients des conseillers de haut niveau», a conclu Serge Paquette, associé directeur du bureau de Montréal.

CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES NATIONAL

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL offre des solutions de communication créatives capables de mobiliser les gens dans la réflexion et l'action. Nous réunissons une équipe de 300 professionnels chevronnés, qui s'engagent à aider les organisations de toutes tailles et de tous les secteurs à comprendre leurs défis et leurs opportunités et à résoudre les problèmes auxquels elles sont confrontées. Depuis 46 ans, NATIONAL est au cœur des enjeux et des industries qui comptent, à créer le changement pour aujourd'hui et pour demain.

NATIONAL est la plus importante firme-conseil en relations publiques au Canada, desservant des clients dans un large éventail de secteurs, avec des bureaux à Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Saint John, Halifax et Saint-Jean. NATIONAL est une société d'AVENIR GLOBAL, qui figure parmi les 20 plus importantes firmes de communication au monde avec des bureaux dans 22 villes au Canada, aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient, et membre de RES PUBLICA. Pour plus de renseignements sur NATIONAL, visitez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter.

