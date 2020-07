Alexandre Cusson devient directeur général des Éleveurs de porcs du Québec

QUÉBEC, le 23 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Les Éleveurs de porcs du Québec sont heureux d'annoncer la nomination d'Alexandre Cusson à titre de nouveau directeur général de l'organisation. M. Cusson débutera son mandat le 3 août prochain.

Ancien maire de Drummondville et président de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), M. Cusson possède une vaste expérience et a un intérêt marqué pour la sphère publique. Tout au long de sa carrière, il a travaillé au développement économique du Québec et de ses régions, en plus de démontrer à de nombreuses reprises son habileté à développer et entretenir des relations harmonieuses avec les différents acteurs du milieu économique et de la société civile.

Son arrivée chez les Éleveurs de porcs du Québec se fait dans un contexte où les enjeux sont nombreux. Au cours des prochains mois, l'ensemble des partenaires de la filière seront conviés à un exercice de planification stratégique en vue de convenir des mesures à prendre pour maximiser le potentiel de ce fleuron de l'économie québécoise. L'accès aux marchés, la préservation de la santé et du bien-être des animaux et la relance des investissements nécessaires pour préserver la compétitivité des entreprises porcines seront au cœur des enjeux qui feront l'objet des discussions.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Alexandre au sein des Éleveurs de porcs. Il va sans dire que son expérience dans le milieu municipal, son dynamisme et sa capacité à mener des dossiers fort complexes seront des atouts de taille pour notre organisation. Alexandre est habitué de travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec et les différentes parties prenantes. Il saura ainsi collaborer de façon constructive avec les partenaires de la filière porcine », s'est réjoui David Duval, président des Éleveurs de porcs.

« Je suis extrêmement honoré de me joindre à une équipe de grande qualité qui contribue à faire avancer le Québec et son milieu agricole. Depuis de nombreuses années, les Éleveurs de porcs sont un acteur économique de premier plan dans nos régions. Dans le contexte difficile de la pandémie, leur rôle est plus que jamais essentiel. Je suis emballé par le défi de faire évoluer et exploiter le plein potentiel des Éleveurs et de la filière porcine », a mentionné Alexandre Cusson.

À propos des Éleveurs de porcs du Québec

Les Éleveurs de porcs du Québec représentent les intérêts de leurs 2 800 membres, répartis dans huit groupes régionaux. Le secteur porcin génère des retombées économiques de plus de 3,36 milliards de dollars, dont bénéficient toutes les régions de la province. Au Québec, la filière porcine emploie 31 000 personnes. Environ 70 % de la production porcine québécoise est exportée, ce qui représente une valeur de 1,81 milliard de dollars en 2019 et près de 45 % des exportations canadiennes en termes de valeur. Le porc du Québec est exporté dans plus de 80 pays, ce qui représente 8 % du commerce mondial du porc.

