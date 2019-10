Alex Trebek, l'animateur de « JEOPARDY! », s'associe à la World Pancreatic Cancer Coalition pour lancer un message d'intérêt public lors de la Journée mondiale de lutte contre le cancer du pancréas

Trebek se joint à 80 organisations de 30 pays pour sensibiliser le public, le jeudi 21 novembre, aux risques et aux symptômes du cancer du pancréas

MANHATTAN BEACH, Californie, 30 octobre 2019 /CNW/ - Le cancer du pancréas est l'un de ceux ayant le plus faible taux de survie parmi les cancers d'importance, car peu de gens connaissent les risques et les symptômes asociés, faisant en sorte que le diagnostic est établi à un stade avancé. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer du pancréas (WPCD), le jeudi 21 novembre, des militants de partout dans le monde, dont l'animateur de JEOPARDY!, Alex Trebek, s'uniront pour sensibiliser le public aux risques et aux symptômes les plus courants de la maladie. La campagne annuelle, qui dure une journée, est une initiative de la WPCC (World Pancreatic Cancer Coalition), qui regroupe plus de 80 organisations provenant de plus de 30 pays répartis sur les six continents.

Dans presque tous les pays, le cancer du pancréas est le seul cancer d'importance à afficher un taux de survie sur cinq ans qui est inférieur à dix pour cent (2 à 9 pour cent). Chaque jour, plus de 1 184 personnes dans le monde sont emportées par la maladie. Pour aider les patients à lutter contre celle-ci et à survivre, il faut davantage de sensibilisation, d'attention et de progrès. Ces progrès reposent en premier lieu sur un dépistage précoce, qui passe d'abord par la prise de conscience des risques et des symptômes, souvent imprécis et incorrectement attribués à des troubles moins graves et des affections courantes.

Alex Trebek, l'animateur de JEOPARDY!, se joint à l'initiative mondiale de sensibilisation de cette année en invitant les gens à connaître les risques et les symptômes du cancer du pancréas grâce à un nouveau message d'intérêt public (MIP). Ce MIP sera communiqué aux organisations membres de la WPCC du monde entier. Il sera aussi présenté lors de la diffusion de JEOPARDY! le jeudi 21 novembre (consultez la grille horaire locale pour connaître les chaînes et les heures de diffusion). En mars, Trebek a reçu un diagnostic de cancer du pancréas de stade quatre après avoir consulté en raison de maux d'estomac persistants.

« J'aurais aimé savoir plus tôt que les maux d'estomac persistants que je ressentais avant le diagnostic étaient symptomatiques du cancer du pancréas », affirme Trebek. Il encourage les gens à connaître les risques et les symptômes, de sorte qu'ensemble, on puisse régler la question (« together, we can get it done »).

Parmi les symptômes courants, mentionnons des douleurs au milieu du dos, une perte de poids inexpliquée, une jaunisse et des maux d'estomac. Bien que la cause de la plupart des cas de cancer du pancréas soit inconnue, il a été démontré que le tabagisme, la surcharge pondérale, les antécédents familiaux de cancer du pancréas et la pancréatite chronique augmentent le risque qu'une personne développe la maladie. Puisqu'il n'existe actuellement aucun test de dépistage du cancer du pancréas, toute personne présentant un ou plusieurs symptômes persistants doit signaler cette possibilité à son prestataire de soins de santé. Les patients recevant un diagnostic à un stade plus précoce et pouvant subir une intervention chirurgicale sont plus susceptibles de survivre cinq ans et plus.

« À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer du pancréas, nous nous unissons en tant que mouvement planétaire pour encourager le dépistage précoce et améliorer les résultats pour les patients atteints du cancer du pancréas », déclare Julie Fleshman, JD, MBA et présidente de la WPCC. « En sensibilisant le public envers les risques et les symptômes liés au cancer du pancréas, nous espérons que les gens soient mieux informés et consultent leur médecin plus tôt afin de favoriser les interventions précoces. »

Le 21 novembre, la WPCC invite les gens à accroître la sensibilisation envers les risques et les symptômes de cette maladie en visitant le worldpancreaticcancerday.org et en partageant les vidéos et les images afin d'informer leur famille, leurs amis, leurs collègues de travail et les abonnées à leurs médias sociaux. Voici d'autres moyens de participer :

Marquer les publications des réseaux sociaux à l'aide des mots-clics #WPCD et #DemandBetter

Suivre la WPCD sur les médias sociaux :

Twitter/Instagram : @worldpancreatic



Facebook : @worldpancreaticcancerday

Porter du mauve lors de la Journée mondiale de lutte contre le cancer du pancréas (21 novembre)

Demander aux fonctionnaires un plus grand soutien pour financer la recherche sur le cancer du pancréas

Consultez le lien worldpancreaticcancerday.org pour obtenir plus d'information, des renseignements utiles et des liens vers les organisations de lutte contre le cancer du pancréas de votre pays et de votre région.

À propos de la World Pancreatic Cancer Day (WPCD)

La Journée mondiale de lutte contre le cancer du pancréas (WPCD) est une journée consacrée à la sensibilisation planétaire envers le cancer du pancréas. Elle survient le troisième jeudi de novembre à l'occasion du Mois de la sensibilisation du cancer du pancréas. La WPCD est une initiative de la World Pancreatic Cancer Coalition, laquelle rassemble plus de 80 organisations provenant de plus de 30 pays répartis sur les six continents afin d'informer le public et d'inciter à l'action. L'objectif de la WPCD 2019 est de sensibiliser les gens envers les symptômes et les risques que pose le cancer du pancréas, et envers la nécessité d'établir un diagnostic précoce qui améliore les résultats pour le patient.

