NEW YORK, 11 septembre 2025 /CNW/ - Alex Spiro a annoncé qu'il a déposé hier une poursuite en diffamation fédérale dans le district sud de New York au nom de Tecnoglass Inc. (NYSE : TGLS) et de ses cofondateurs et dirigeants, José et Christian Daes. La plainte vise le vendeur à découvert Christian Lamarco et sa société Shadyside Partners, LLC (d/b/a Culper Research), alléguant qu'ils ont délibérément publié de fausses allégations reliant Tecnoglass et ses dirigeants au cartel de Sinaloa.

Selon la présentation, Culper Research a profité de positions à découvert en diffusant des allégations inventées de toutes pièces provenant de prétendus « documents de renseignements » dont le gouvernement mexicain a publiquement confirmé la non-authenticité.

La plainte souligne également que ce n'est pas la première fois que Lamarco et Culper Research font face à des poursuites en diffamation de cette nature. La publication a causé des dommages immédiats au prix de l'action et à la réputation de Tecnoglass. Les plaignants réclament des dommages-intérêts, des honoraires d'avocat et une injonction exigeant le retrait des déclarations diffamatoires.

L'affaire est identifiée comme Tecnoglass Inc. v Lamarco, 25-cv-7450, U.S. District Court, Southern District of New York.

À propos de Quinn Emanuel

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP est un cabinet de plus de 1 000 avocats spécialisés en litige commercial, le plus important au monde, qui se consacre uniquement aux litiges commerciaux et à l'arbitrage, avec 34 bureaux à l'échelle mondiale. Des sondages menés auprès de grandes entreprises du monde entier ont révélé à trois reprises qu'il s'agissait du cabinet d'avocats « le plus redouté » au monde. Les avocats du cabinet ont plaidé plus de 2 500 causes, remportant 86 % d'entre elles. Lors de la représentation de défendeurs, l'expérience de procès de Quinn Emanuel permet d'obtenir de meilleurs règlements ou de verdicts en faveur de la partie défenderesse. Lorsqu'ils représentaient les plaignants, les avocats de Quinn Emanuel ont obtenu près de 80 milliards de dollars en jugements et en règlements. Quinn Emanuel a également obtenu sept verdicts de jury dans les neuf chiffres, quatre verdicts de jury dans les dix chiffres, 51 règlements dans les neuf chiffres et 20 règlements dans les dix chiffres.

Quinn Emanuel a été nommé le cabinet d'avocats « le plus redouté » par BTI Consulting Group à trois reprises dans son guide annuel « Most Feared Law Firms in Litigation », dans lequel les avocats internes ont nommé 46 cabinets qu'ils « souhaitent éviter » en matière de litige. The American Lawyer a désigné Quinn Emanuel comme l'un des six principaux cabinets de litige commercial aux États-Unis. Le périodique juridique britannique, The Lawyer, nous a désignés comme « cabinet international de l'année ». Law360 nous a récemment sélectionnés comme « groupes de pratique de l'année » dans les domaines des services bancaires, des recours collectifs, de l'arbitrage international et des procès. Managing IP nous a décerné à deux reprises le titre de « meilleure pratique de litiges liés aux CTI » et nous a remis le prix « Patent Contentious West ». Legal Business nous a nommés « cabinet d'avocats américain de l'année » à trois reprises, et nos bureaux allemands ont été nommés à deux reprises « cabinet de litige en matière de propriété intellectuelle de l'année ». Nous avons également été désignés « cabinet de litige en matière de brevets de l'année » par JUVE, la publication juridique la plus prestigieuse d'Allemagne. Global Investigations Review, un périodique juridique de premier plan couvrant les enquêtes mondiales sur la criminalité en col blanc, nous a nommés « pratique d'enquête la plus impressionnante de l'année ». Global Arbitration Review nous a nommés troisième meilleure pratique d'arbitrage au monde. Global Competition Review a nommé notre pratique antitrust et concurrence au classement « 25 Global Elite » et nous a inclus dans son palmarès des 10 meilleures pratiques mondiales dans le domaine des litiges en droit de la concurrence.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2742069/Quinn_Emanuel_Urquhart_Sullivan_LLP_Logo.jpg

SOURCE Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP

Personne-ressource pour les médias : Quinn Emanuel Marketing, [email protected]