Alerte aux médias - L'ÉTÉ POP : une fête urbaine au quartier

Quand : 6 et 7 juillet 2019

Horaire : 10h à 17h

Où : Square DIX30 et Esplanade - Quartier DIX30

L'ÉTÉ POP - 6 et 7 juillet

L'ÉTÉ POP arrive cette fin de semaine au Quartier DIX30! Des artistes visuels comme Charlotte Ratel, Olivier Charland, Frédéric Chabot, Francorama, Roadsworth, Marc-Olivier Lamotte, Bryan Beyung et Cyndie Belhumeur vont présenter le meilleur de leurs performances artistiques sur onze traverses de rues. Des jeux de couleur, des formes atypiques ainsi que des illusions graphiques prendront vie devant le regard des passants. Petits et grands seront invités à retrouver dans ces chefs d'œuvre des perspectives différentes et inhabituelles.

Au détour des terrasses du Square DIX30, les diverses activités créatives de l'ÉTÉ POP vibreront aux rythmes des nombreuses stations de DJ. Les Lounges POP et fraîcheurs d'été permettront aux visiteurs de se détendre dans une ambiance estivale. L'installation éphémère des boutiques dans la rue sera aussi l'occasion de dénicher une panoplie de trésors. Des espaces de création seront disponibles pour tous à l'Esplanade : musique, performances artistiques à vélo et même initiation au BMX; les curieux pourront révéler leurs talents cachés!

La quatrième édition des Escapades Musicales ouvre officiellement sa programmation estivale. Au cœur du Square DIX30, le Jazz et la musique afro-colombienne lanceront les festivités avec The Liquor Store à 13h30 et Bumaranga à 16h.

