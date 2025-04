Soyez des avertisseurs avertis : protégez-vous contre les stratagèmes frauduleux

TORONTO, le 2 avril 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs contre des activités frauduleuses commises par des personnes usurpant l'identité d'employés de l'OCRI pour se prêter à des stratagèmes de récupération d'argent. Ces stratagèmes ciblent des gens qui ont déjà été victimes de fraude financière et leur promettent de récupérer leur argent perdu moyennant des frais.

Dans le cadre des stratagèmes, les fraudeurs peuvent demander aux victimes d'accéder à distance à leurs ordinateurs ou appareils, compromettant ainsi davantage leur sécurité. Les malfaiteurs peuvent également demander des renseignements personnels ou financiers, comme des pièces d'identité, des passeports, des permis de conduire ou des factures de services publics. Les investisseurs doivent savoir que de tels stratagèmes ne leur permettront pas de récupérer leur argent et mènent souvent à de nouvelles pertes financières.

Aaron Fox, Dara Hogan, Dylan Oak, L'eandre Sanders et Rosalie Austin ne sont pas des employés de l'OCRI et ne sont pas associés à des courtiers réglementés par celui-ci. Ces noms sont utilisés par des criminels qui se font passer pour des employés de l'organisme afin d'exploiter des investisseurs vulnérables. Les escrocs utilisent les adresses courriel et les domaines frauduleux suivants : coinstats[.]suppport[.]team2017@gmail[.]com; @cryptowalletsecurity[.]com et @iiroc[.]consulting. L'OCRI ne fournit pas de services de récupération de fonds aux investisseurs et ne leur demandera jamais d'argent. Il est important de noter qu'aucun employé de l'OCRI ne pressera jamais un investisseur de lui verser un paiement. C'est un signal de fraude immédiat. Veuillez noter que la liste de noms et d'adresses courriel dont se servent les fraudeurs continue de croître chaque jour, rendant un signalement exhaustif impossible. Nous prions tout le monde de faire preuve de prudence et de vigilance à l'égard de ces stratagèmes.

Selon les rapports, les fraudeurs qui se prêtent à ces arnaques emploient des tactiques extrêmement agressives. Ils utilisent le nom de membres du conseil d'administration de l'OCRI, les logos de l'OCRCVM et de l'OCRI ainsi que des liens vers le site Web officiel de l'OCRI pour se donner de la crédibilité et induire en erreur les investisseurs. Ils cherchent ainsi à manipuler et à tromper leurs victimes afin qu'elles croient leurs affirmations frauduleuses.

Protégez-vous contre la fraude

Nous rappelons aux investisseurs qu'au Canada, tous les représentants qui sont inscrits pour offrir des conseils financiers figurent dans la liste du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Cette inscription est essentielle à la protection des investisseurs, car elle garantit que seules les personnes physiques et les sociétés qualifiées peuvent offrir de tels services. Vous pouvez aussi consulter l'équipe du Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de quiconque prétend représenter l'OCRI.

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI fournit des ressources pour aider les Canadiens à éviter les fraudes en matière de placement et à protéger leur bien-être financier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Éviter les fraudes et protéger ses placements sur le site Web de l'OCRI.

Si vous pensez être victime de cette escroquerie ou d'un stratagème semblable, veuillez le signaler à l'OCRI et communiquer immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada.

Adresser toutes les autres demandes de renseignements au Service des plaintes et des demandes de renseignements :

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (À l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

