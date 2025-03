Réfléchissez avant de cliquer.

TORONTO, le 24 mars 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs canadiens contre un nouveau stratagème de fraude : l'intrusion dans un compte. Ce type de fraude est de plus en plus préoccupant, car les fraudeurs emploient des tactiques complexes pour accéder à des comptes de placement et les utiliser.

Une intrusion dans un compte se produit lorsque des fraudeurs accèdent sans autorisation à un compte en ligne au moyen de courriels d'hameçonnage, de messages textes trompeurs, de liens malveillants ou d'applications nuisibles. Une fois l'accès obtenu, les criminels peuvent effectuer des opérations non autorisées ou virer des fonds vers leurs comptes non retraçables. Les victimes sont souvent trompées par des demandes urgentes de mise à jour de leur mot de passe ou bien cliquent sur des liens malveillants. Les fraudeurs se font passer pour des sociétés et des organisations dignes de confiance, indiquant (souvent) que celles-ci sont réglementées par l'OCRI.

L'OCRI rappelle qu'il est essentiel de faire preuve de vigilance pour combattre ce type de fraude. Les investisseurs devraient demeurer aux aguets et prendre des mesures proactives pour assurer la protection de leurs comptes.

Se protéger contre les stratagèmes d'intrusion dans un compte

Nous encourageons fortement les investisseurs à :

vérifier l'authenticité des courriels et des messages textes en examinant attentivement l'adresse de l'expéditeur et en communiquant directement avec l'organisation au moyen d'un canal officiel;

passer leur curseur sur les liens avant de cliquer sur eux, afin de confirmer qu'ils mènent à un site Web légitime. En cas d'incertitude, ne pas cliquer dessus;

activer l'authentification à facteurs multiples pour tous leurs comptes en ligne, de manière à ajouter une couche de protection supplémentaire;

utiliser un filtre antipourriel pour empêcher la plupart des courriels frauduleux d'arriver dans leur boîte de réception.

Si vous pensez être victime de ce stratagème ou d'une escroquerie semblable, veuillez communiquer avec la société réglementée par l'OCRI ou l'OCRI directement (si le stratagème concerne un compte auprès d'un courtier en placement), puis contactez immédiatement le Centre antifraude du Canada.

Mars est le Mois de la prévention de la fraude

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI s'engage à aider les Canadiens à repérer et à éviter les fraudes en matière de placement pendant le Mois de la prévention de la fraude ainsi que tout au long de l'année.

L'OCRI fournit des outils et des ressources de formation pour aider les Canadiens à se protéger. Consultez la page Abus, arnaques et artifices, une nouvelle série qui vise à sensibiliser et à protéger les investisseurs en leur proposant notamment des ressources permettant de prévenir l'intrusion dans des comptes ainsi que d'autres fraudes.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Éviter les fraudes et protéger ses placements sur le site Web de l'OCRI.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (à l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

