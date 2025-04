Soyez des investisseurs avertis : protégez-vous contre les stratagèmes frauduleux

TORONTO, le 23 avril 2025 /CNW/ - Les investisseurs doivent faire preuve de prudence lorsqu'ils envisagent des offres de certificats de placement garanti (CPG) en ligne. On a repéré des sites Web frauduleux usurpant l'identité d'institutions financières légitimes et de leurs représentants dans l'objectif de tromper les gens.

Les escrocs affirment souvent offrir des CPG à rendement élevé, sans toutefois fournir de placements ou de conseils financiers légitimes. Les investisseurs risquent de subir une perte financière importante s'ils font affaire avec de tels sites Web ou escrocs.

Protégez-vous contre la fraude

Pour vous protéger, vérifiez toujours la légitimité de toute offre financière en consultant le site Web officiel et reconnu de l'institution financière visée. Au Canada, nous invitons également les investisseurs à vérifier les renseignements sur les conseillers au moyen du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Cette inscription veille à ce que seules les personnes et les sociétés qualifiées puissent offrir des services financiers. Mais comme les fraudeurs usurpent souvent l'identité de conseillers légitimes qui semblent inscrits, il est également essentiel que les investisseurs confirment directement auprès de l'institution financière inscrite qu'ils font réellement affaire avec une personne inscrite.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, veuillez le signaler à votre institution financière, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada.

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI fournit des ressources pour aider les Canadiens à éviter les fraudes en matière de placement et à protéger leur bien-être financier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Éviter les fraudes et protéger ses placements sur le site Web de l'OCRI.

