Soyez un avertisseur averti - Protégez-vous contre un récent stratagème frauduleux

TORONTO, le 27 mars 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs canadiens contre un stratagème persistant d'usurpation d'identité visant Highgate Group Inc. (Highgate) par des fraudeurs. L'OCRI avait déjà mis en garde les investisseurs contre ce stratagème d'usurpation d'identité et, malgré les efforts de sensibilisation déployés, les fraudeurs continuent à cibler des personnes non averties.

En ce moment, les fraudeurs utilisent le site Web HGTradingca.com en plus des trois autres sites frauduleux déjà connus - highgatetrading.com, highgatetradingai.net et HGTradingai.net - pour tromper des investisseurs et leur demander de l'argent. Ces domaines affirment faussement représenter Highgate, une société réglementée par l'OCRI. Il est important de noter que le seul domaine légitime de Highgate est www.highgategroup.ca. Tout autre site Web doit être considéré comme frauduleux.

L'OCRI a appris qu'une personne avait récemment fait un dépôt de 1 000 $ sur le site HGTradingca.com après avoir cliqué sur une annonce figurant dans la page d'accueil de Yahoo Finance. Lorsqu'elle a pris connaissance de l'alerte aux investisseurs de l'OCRI, cette personne a communiqué avec l'organisme pour vérifier la légitimité du site Web. Nous prions les investisseurs de demeurer vigilants, de s'abstenir d'envoyer des fonds et de prendre les précautions nécessaires pour se protéger contre les stratagèmes d'usurpation d'identité.

La méthode des fraudeurs

Usurpation de l'identité de membres de l'équipe de direction de Highgate;

Légères modifications de l'adresse du siège social de Highgate ;

; Établissement de relations personnelles au moyen de multiples conversations.

L'OCRI a constaté une hausse des stratagèmes d'usurpation d'identité. Ces tactiques s'inscrivent dans une tendance plus large d'usurpation d'identité, où les fraudeurs affirment faussement représenter des sociétés légitimes et des membres réglementés par l'OCRI. L'OCRI exhorte les investisseurs à rester vigilants et à vérifier de manière indépendante toute communication qu'ils reçoivent en communiquant directement avec la société visée par son site Web et ses coordonnées officiels.

Pour protéger vos placements, faites toujours preuve de prudence et de diligence. Vérifiez la légitimité de toute communication et signalez immédiatement les activités suspectes à votre courtier membre de l'OCRI, à l'OCRI ou à l'organisme de réglementation approprié des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), ainsi qu'à la police.

La campagne du Mois de la prévention de la fraude de l'OCRI invite les investisseurs canadiens à se méfier des escroqueries

Dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude en mars, l'OCRI offre des ressources pour aider les Canadiens à se protéger contre les escroqueries. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Veuillez noter que les investisseurs peuvent consulter l'équipe du Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de quiconque prétend représenter l'OCRI. Tous les représentants qui sont inscrits pour offrir des conseils financiers au Canada figurent dans la liste du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI fournit des ressources pour aider les Canadiens à éviter les fraudes en matière de placement et à protéger leur bien-être financier non seulement pendant le Mois de la prévention de la fraude, mais tout au long de l'année. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Éviter les fraudes et protéger ses placements sur le site Web de l'OCRI.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, veuillez le signaler à l'OCRI et communiquer immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (à l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

