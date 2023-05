Soyez un investisseur averti - Ne vous laissez pas berner par des fraudeurs qui se font passer pour des courtiers.

TORONTO, le 17 mai 2023 /CNW/ - Le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (nouvel OAR) met en garde les investisseurs canadiens contre EasyCrypto4U.

Dans le cadre d'appels à des investisseurs, la société affirme être réglementée par l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), un des organismes ayant précédé le nouvel OAR.

EasyCrypto4U n'a jamais était inscrite auprès de l'OCRCVM et n'est pas membre du nouvel OAR.

Tous les investisseurs doivent être informés et se poser des questions importantes avant d'acheter des produits de placement à risque élevé et non cotés. Ils doivent savoir que les plateformes de négociation de cryptoactifs non réglementées ne sont pas équivalentes à des marchés réglementés et qu'elles ne procurent pas nécessairement une protection aux investisseurs.

Les sociétés de placement inscrites sont réglementées, et les personnes physiques doivent respecter des normes strictes et agir en toute bonne foi et avec honnêteté et équité avec les investisseurs canadiens. Nous demandons aux investisseurs canadiens de faire preuve de prudence lorsqu'ils font affaire avec des sociétés non inscrites.

Les investisseurs devraient vérifier si un courtier en placement est inscrit auprès du nouvel OAR, auparavant l'OCRCVM , ou auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Les investisseurs doivent aussi vérifier les antécédents, les compétences et le dossier disciplinaire, le cas échéant, des conseillers en placement inscrits auprès du nouvel OAR en consultant gratuitement le rapport Info-conseiller pour les courtiers en placement ou le moteur de recherche national des ACVM pour les courtiers en épargne collective. Si vous pensez être victime d'une escroquerie, veuillez communiquer avec votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province et le Centre antifraude du Canada .

À propos du nouvel OAR

Le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (nouvel OAR) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Le nouvel OAR exerce les fonctions réglementaires qu'exerçaient l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels et est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.nouvelorganismedautoreglementationducanada.ca .

