Soyez un investisseur averti - Ne vous laissez pas berner par des fraudeurs qui se font passer pour des courtiers.

TORONTO, le 2 mars 2023 /CNW/ - Le Nouvel organisme d'autoréglementation du Canada (nouvel OAR) met en garde les investisseurs canadiens contre des escrocs qui déclarent faussement être liés à Citigroup en utilisant une adresse URL frauduleuse, 1citigroup.ca.

Dans des communications destinées aux investisseurs, une personne se faisant passer pour Alex Foster prétend être liée à Citigroup (1citigroup.ca). Le site Web 1citigroup.ca n'est pas lié à Marchés mondiaux Citigroup Canada inc. ni à ses entités liées. Confirmez toujours l'identité de la personne qui s'adresse à vous. Parfois, le nom indiqué est celui d'une personne inscrite, et seul un faux domaine de courriel ou numéro de téléphone permet de détecter la fraude.

Les escrocs tentent d'imiter une institution financière et envoient des courriels d'hameçonnage pour demander des renseignements personnels et financiers. Ces courriels sont appelés courriels d'hameçonnage. Veillez à supprimer ces courriels et ne cliquez jamais sur les liens qu'ils contiennent. Ils peuvent contenir des virus pouvant infecter votre ordinateur.

L'adresse URL des sites Web frauduleux comporte souvent délibérément des noms mal épelés ou un « 1 » pour que les fausses pages soient presque identiques aux pages des sociétés légitimes. Vérifiez bien que l'adresse URL est légitime et que la société est inscrite auprès du nouvel OAR, auparavant l'OCRCVM, ou auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Les investisseurs doivent aussi vérifier les antécédents, les compétences et le dossier disciplinaire, le cas échéant, des conseillers en placement inscrits auprès du nouvel OAR en consultant gratuitement le rapport Info-conseiller pour les courtiers en placement ou le moteur de recherche national des ACVM pour les courtiers en épargne collective.

