NEW YORK, 3 septembre 2025 /CNW/ - Alejandro G. Przygoda, qui offre des services-conseils concernant des transactions historiques partout dans le monde depuis plus de 30 ans, a annoncé aujourd'hui le lancement de Przygoda & Co. LLC, une société indépendante mondiale de services bancaires d'investissement.

L'entreprise, dont le siège social est situé à New York, offre des conseils stratégiques de haut niveau aux chefs de la direction, équipes de gestion, conseils d'administration, sociétés de capital-investissement et autres investisseurs stratégiques sur les fusions, les acquisitions, les dessaisissements, l'activisme des actionnaires et les moyens de défense contre les offres publiques d'achat, la mobilisation de capitaux et d'autres enjeux stratégiques dans le monde.

S'appuyant sur une expérience transactionnelle approfondie et des relations mondiales, l'entreprise est conçue pour offrir des conseils sur mesure et libres de conflits. Les principes fondamentaux de la société sont la loyauté, l'intégrité, la discrétion, la créativité et l'excellence. Ces valeurs soulignent un engagement envers des relations à long terme où les priorités des clients passent en premier.

« Dans le contexte actuel, une compréhension approfondie des activités, des défis et des possibilités de nos clients est la référence », a déclaré M. Przygoda, fondateur et chef de la direction. « Notre mission est de soutenir nos clients grâce à des conseils stratégiques fiables et sans filtre. »

Christian Reber agira à titre de conseiller stratégique. M. Reber possède plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des services financiers et a récemment dirigé les activités d'assurance et de réassurance commerciales mondiales et européennes chez Boston Consulting Group.

À propos d'Alejandro Przygoda

Pendant son mandat chez Jefferies, de 2021 à 2025, Alejandro Przygoda a occupé plusieurs postes de direction au sein des services bancaires d'investissement, dont ceux de cochef des services bancaires d'investissement mondiaux et de chef mondial, Institutions financières. Auparavant, il a passé 18 ans auprès de Credit Suisse, dont les 10 dernières années en tant que chef mondial de l'équipe Institutions financières. M. Przygoda a commencé sa carrière dans le domaine des services bancaires d'investissement au sein de CS First Boston à New York, en 1995. Il a depuis occupé des postes de direction chez Greenhill et UBS. Il a été directeur financier de la filiale argentine de General Re de 1990 à 1993. M. Przygoda a obtenu sa maîtrise en administration des affaires de la Wharton School of Business, où il a obtenu une bourse Palmer avec distinction. Il détient un baccalauréat ès sciences en comptabilité de l'Universidad de Buenos Aires et a reçu le titre de CPA en Argentine. M. Przygoda donne régulièrement des conférences sur les moyens de défense contre les fonds activistes et les fusions-acquisitions à la Wharton School et est membre du conseil d'administration de la Collegiate School de New York.

À propos de Przygoda & Co.

Przygoda & Co. LLC est une société indépendante mondiale de services bancaires d'investissement établie à New York qui se concentre sur la prestation de conseils de haut niveau sur les fusions, les acquisitions, les dessaisissements, l'activisme des actionnaires et les moyens de défense contre les offres publiques d'achat, la mobilisation de capitaux et d'autres enjeux stratégiques dans le monde. La société est au service des chefs de la direction, équipes de gestion, conseils d'administration, sociétés de capital-investissement et autres investisseurs stratégiques grâce à son engagement envers la fidélisation, l'intégrité, la discrétion, la créativité et l'excellence. Pour en savoir plus sur l'entreprise et les membres de l'équipe, visitez notre site Web à www.przco.com .

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Przygoda & Co. LLC

445, avenue Park, 6e étage

New York, NY 10022

+1 212 521-6700

[email protected]

Produits et services de courtage en valeurs mobilières offerts par BA Securities, LLC, membre de la FINRA/SIPC. Przygoda & Co. LLC et BA Securities, LLC sont des entités distinctes et non affiliées. Przygoda & Co. et PRZ sont des marques déposées sous licence.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2759297/Przygoda___Co_Logo.jpg

SOURCE Przygoda & Co. LLC