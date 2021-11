Les modèles rentables comprennent de grands écrans et offrent une solide performance avec une amélioration du rendement énergétique.

SHANGHAI, le 14 nov. 2021 /CNW/ - ALE China Co., Ltd (« ALE SIP Devices »), un chef de file des technologies audio et vidéo sur le marché mondial des téléphones fixes et qui opère sous le nom commercial ALE SIP Devices, a présenté trois nouveaux téléphones fixes Open SIP d'Alcatel-Lucent Enterprise : H3P, H3G et H6.

Ces nouveaux modèles, qui seront disponibles partout dans le monde à partir de novembre 2021, étendent la série Halo actuelle à cinq modèles, qui comprend déjà les anciens téléphones fixes H2 et H2P. Les nouveaux produits sont des options rentables qui offrent de solides performances aux clients. Ils se distinguent par leur plus grand écran, leur faible consommation d'énergie et leur capacité à démarrer en quelques secondes.

Les fonctionnalités et les avantages comprennent :

3 nouvelles options pour répondre aux besoins téléphoniques de base grâce à leurs solides performances

Audio à large bande, codec OPUS

Mains libres en duplex intégral

Conférence à six utilisateurs

1 000 entrées de journal des appels, de contacts et d'enregistrements

Jusqu'à 4 comptes utilisant le protocole d'ouverture de sessions (SIP)

Un écran de 2,8 po pour une expérience utilisateur améliorée

H3P, H3G : écran rétroéclairé noir et blanc

H6 : écran couleur, définition 320 x 240

Des composants sélectionnés et un processeur puissant qui offrent des performances robustes

Démarrage en quelques secondes

Bonnes performances même dans les environnements difficiles

Plus de touches programmables et de touches de composition abrégée

Efficacité et commodité

Alimentation électrique par Ethernet (PoE) allant jusqu'à la classe 1

Coûts d'entretien et d'exploitation réduits

Respect de l'environnement

Des ports pour différents usages

2 ports Gigabit disponibles sur les modèles H3G et H6, permettant des connexions plus rapides

H6 : un port USB supplémentaire pour les casques d'écoute et d'autres dispositifs, p. ex., appareil d'enregistrement, clé électronique Wi-Fi

Un déploiement facile

Interopérabilité avec les principales plateformes SIP ainsi qu'avec le serveur de déploiement facile (EDS) et les outils de gestion facile des appareils (EPS/EDM) d'ALE

Même logiciel pour les 3 modèles pouvant reconnaître automatiquement le type de modèle

Les téléphones de bureau offrent une expérience utilisateur rehaussée et peuvent améliorer l'efficacité et la productivité des communications d'affaires entre les employés de bureau, dans les centres d'appels et dans les chambres d'hôtel.

À propos d'ALE SIP Devices

Les produits d'ALE SIP Devices sont conçus et fabriqués par ALE China Co., Ltd, un chef de file des technologies audio pour le marché mondial des téléphones fixes, opérant sous le nom commercial d'ALE SIP Devices. L'entreprise met l'accent sur l'innovation lors du développement de sa vaste gamme d'appareils à protocole d'ouverture de session (ou « SIP »), qui peuvent être intégrés - de manière rentable, sûre et flexible - dans une variété de solutions et avec des outils d'approvisionnement conviviaux.

ALE SIP Devices procure à ses partenaires d'affaires et aux utilisateurs finaux du monde entier des connexions commerciales simplifiées, et ce, n'importe où, avec une qualité sonore de premier ordre, du matériel et des logiciels fiables ayant été longuement testés avant d'être offerts sur le marché.

Qu'il soit question de développement innovant ou de fabrication écologique, ALE SIP Devices gère rigoureusement chaque composant et procédure de production, afin de s'assurer que ses produits soient conformes aux normes internationales.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de l'entreprise :www.aledevice.com

