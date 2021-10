Intégration réussie des nouveaux téléphones fixes Halo et Myriad d'Alcatel-Lucent Enterprise sur le système PBX de série P de Yeastar

SHANGHAI, le 13 oct. 2021 /CNW/ - ALE China Co., Ltd., un chef de file des technologies audio sur le marché mondial des téléphones fixes - qui opère sous le nom commercial ALE SIP Devices - s'associe à Yeastar , une entreprise innovante spécialisée en solutions de communications unifiées et un fournisseur de premier plan de systèmes PBX pour les petites et moyennes entreprises (PME). L'objectif de ce partenariat est de créer une valeur réelle pour les entreprises mondiales, les partenaires de canaux et les utilisateurs finaux. La collaboration vise à tirer parti des forces respectives dans l'industrie des télécommunications d'ALE SIP Devices - l'excellence en matière d'audio et de performance des téléphones fixes - et de Yeastar - la modernisation des systèmes de communication essentiels à la mission - et à aligner stratégiquement l'engagement des deux entreprises envers les communications unifiées.

ALE SIP Devices continue de déployer, de fournir et de gérer les téléphones fixes avec facilité et souplesse pour les clients, ainsi que d'identifier des partenaires novateurs, d'optimiser les communications téléphoniques et de libérer un plus grand potentiel. « Nous sommes ravis de pouvoir faire évoluer notre entreprise avec Yeastar. L'intégration de nos nouveaux téléphones fixes Open SIP, des téléphones fixes Halo H3P , H3G et H6 , ainsi que des téléphones fixes Myriad M3 , M5 et M7 dans le système PBX de série P de Yeastar permet à nos clients internationaux de bénéficier d'un déploiement et d'un approvisionnement automatique faciles, et aide à habiliter les utilisateurs finaux en leur offrant de nombreuses options de communication téléphonique », a déclaré Bamin Seinaye, chef de l'équipe des produits mondiaux chez ALE SIP Devices.

Le PBX de série P de Yeastar est un système convergent qui peut être intégré à un ensemble de services, y compris ceux liés aux systèmes vocaux, à la vidéo, aux applications, aux collaborations et à plus encore. Il offre une approche simple pour combler les lacunes en matière de communications unifiées. « Notre système PBX de série P orienté vers le marché n'est pas limité par la plateforme, la modalité ou la fonctionnalité, ce qui lui permet d'assurer une communication sans limites pour les PME. La certification des produits d'ALE SIP Devices du système PBX de série P contribue à l'offre d'une expérience utilisateur améliorée pour nos clients mutuels ainsi que d'une solution qui peut bénéficier d'un soutien et qui répond aux divers besoins d'une variété d'entreprises. Nous sommes ravis de collaborer avec ALE SIP Devices », a expliqué Prince Cai, vice-président de Yeastar.

À propos d'ALE SIP Devices

Les produits d'ALE SIP Devices sont conçus et fabriqués par ALE China Co., Ltd, un chef de file des technologies audio pour le marché mondial des téléphones fixes, opérant sous le nom commercial d'ALE SIP Devices. L'entreprise met l'accent sur l'innovation lors du développement de sa vaste gamme d'appareils à protocole d'ouverture de session (ou « SIP »), qui peuvent être intégrés - de manière rentable, sûre et flexible - dans une variété de solutions et avec des outils d'approvisionnement conviviaux.

ALE SIP Devices procure à ses partenaires d'affaires et aux utilisateurs finaux du monde entier des connexions commerciales simplifiées, et ce, n'importe où, avec une qualité sonore de premier ordre, des équipements solides et des logiciels fiables ayant été longuement testés avec d'être offerts sur le marché.

Qu'il soit question de développement innovant ou de fabrication écologique, ALE SIP Devices gère rigoureusement chaque composant et procédure de production, afin de s'assurer que ses produits soient conformes aux normes internationales.

Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.aledevice.com

À propos de Yeastar

Yeastar fournit des systèmes PBX et des passerelles VoIP en nuage et sur place pour les PME et propose des solutions de communications unifiées qui relient plus efficacement les collègues et les clients. Fondée en 2006, Yeastar est devenue un chef de file mondial dans l'industrie des télécommunications grâce à un réseau de partenaires mondiaux et à plus de 350 000 clients dans le monde. Les clients de Yeastar bénéficient de solutions de communication souples et rentables qui ont toujours été reconnues dans l'industrie pour leur haute performance et leur innovation. Pour en savoir plus sur Yeastar, ou pour devenir partenaire, visitez https://www.yeastar.com .

SOURCE ALE SIP Devices

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES : Nicole Liu, [email protected]; Priscilla Teng, [email protected]