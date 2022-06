Le M8 DeskPhone redéfinit la philosophie d'un DeskPhone pour de nouveaux modes de travail et de vie. Il dispose d'une multitude d'options de connectivité qui lui permettent de se synchroniser avec des appareils multimédias. Libéré des limites d'un poste de travail fixe, il peut répondre aux besoins de connexions professionnelles dynamiques. Son système audio et les nouvelles technologies adoptées de pointe garantissent à l'utilisateur final une nouvelle expérience en matière d'audio, de design, de vitesse et de performances.

Fonctionnalités principales :

Affichage In-Plane Switching de 5 pouces

Nouvelle architecture pour une vitesse très rapide

Wi-Fi 2,5G/5G et Bluetooth 5.0 intégrés, USB A et C

Audio super large bande et réglage audio à 360 degrés

Conférences locales à 12 participants

Touches tactiles avec LED

Molette intelligente avec LED à l'intérieur pour la navigation et le contrôle du volume

Détail du tissu inspiré d'une enceinte domestique

Il est suffisamment flexible pour suivre les utilisateurs dans des scénarios de travail dynamiques, par exemple dans un bureau open space, une petite salle de réunion ou à la maison. Il peut être utilisé comme un téléphone de bureau classique, délivrant un son en temps réel, ou il peut remplacer un ensemble d'équipements de conférence et fonctionner comme un téléphone de conférence ou un haut-parleur dans une petite salle de réunion. Les utilisateur peuvent même s'en servir pour écouter de la musique pendant leur temps libre.

Visitez le site Web pour en savoir plus sur le deskphone M8.

À propos d'ALE Device

ALE China Co., Ltd, menant ses activités sous le nom commercial d'« ALE Device », est un expert en technologie audio sur le marché mondial des DeskPhones, qui conçoit et commercialise des dispositifs de communication pour les entreprises. La société se concentre sur les technologies innovantes pour développer une large gamme de dispositifs de communication d'entreprise tels que des téléphones SIP, des casques, des équipements audio et vidéo pour les communications unifiées. Ces produits peuvent être intégrés dans une variété de solutions avec des outils de configuration simples, de manière rentable, sécurisée et flexible.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse : www.aledevice.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1833054/1.jpg

SOURCE ALE Device

Renseignements: CONTACT : Ellen, [email protected]