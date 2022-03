Alcool acheté dans d'autres provinces : un pas dans la bonne direction

MONTRÉAL, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui l'élimination des limites quantitatives de boissons alcoolisées qu'une personne peut rapporter au Québec après les avoir acquises dans une autre province ou un territoire du Canada, nos chercheurs ont souhaité réagir.

« Il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Cela bénéficiera assurément aux consommateurs québécois qui auront davantage de choix en matière d'alcool. Il ne faut pas oublier que le Québec figure présentement au dernier rang de notre classement de libre-échange interprovincial avec ses nombreuses exceptions protectionnistes. Pourtant, en faisant tomber l'intégralité de ses barrières interprovinciales, le Québec verrait une augmentation de 4,6 % de son PIB par habitant », explique Miguel Ouellette, directeur des opérations et économiste à l'IEDM.

S'étant attaqué aux barrières contraignant la libre circulation des marchandises dans le secteur de l'alcool pour l'usage personnel, le gouvernement devrait désormais se pencher sur la libéralisation de la vente des alcools au Québec.

« Nous accueillons très favorablement cette annonce. Maintenant, si le gouvernement souhaite continuer ses démarches d'offrir davantage de choix aux consommateurs, il doit respecter sa promesse électorale d'abolir le monopole de la SAQ. Il est grand temps de permettre aux entrepreneurs québécois de jouer à armes égales en ouvrant le marché à la concurrence », ajoute Gabriel Giguère, analyste en politiques publiques à l'IEDM.

