Alcon lance les lentilles cornéennes PRECISION1MD pour l'astigmatisme au Canada

Les lentilles cornéennes PRECISION1 pour l'astigmatisme font appel à la technologie à gradient d'eau et à la conception éprouvée PRECISION BALANCE 8|4 MD pour une expérience de port des plus stables 1-3

pour une expérience de port des plus stables Cette innovation représente une excellente occasion d'attirer les néophytes et les habitués des lentilles cornéennes, et de réduire le niveau d'abandon du port de lentilles

Les lentilles PRECISION1 pour l'astigmatisme seront en vente à grande échelle à l'ensemble des clients dès le 1er avril 2022

TORONTO, le 1er avril 2022 /CNW/ - Le chef de file mondial des soins oculaires Alcon est fier d'annoncer le lancement de ses nouvelles lentilles cornéennes PRECISION1MD pour l'astigmatisme au Canada. Ces lentilles à remplacement quotidien en hydrogel de silicone spécialement conçues pour les patients astigmates permettront à Alcon de poursuivre sa mission d'aider les gens à voir brillamment.

Faisant appel à la technologie à gradient d'eau révolutionnaire des lentilles DAILIES TOTAL1MD et à la conception éprouvée PRECISION BALANCE 8|4MD, les lentilles cornéennes PRECISION1 pour l'astigmatisme offrent une expérience de port des plus stables1-3. Selon les résultats d'études cliniques, ces lentilles toriques se positionnent à 3 degrés de leur orientation idéale en moins de 60 secondes, pour un taux de réussite de 99 % au premier ajustement2*. De plus, une simple marque tracée à 6 heures rend l'ajustement simple et efficace2.

« Nous sommes emballés d'introduire les lentilles PRECISION1 pour l'astigmatisme sur le marché canadien », a déclaré Chris Van Dyk, chef de l'unité commerciale nationale des soins de la vue d'Alcon. « PRECISION1 est notre marque de lentilles à remplacement quotidien connaissant la croissance la plus rapide. Nous misons aujourd'hui sur cet élan exceptionnel pour offrir aux patients souffrant d'astigmatisme une lentille aussi facile à porter qu'à aimer4. »

L'astigmatisme est un problème de la vision commun causé par une irrégularité de la cornée, qui entraîne une vision floue ou la distorsion de l'image. Bien que des études aient démontré que plus du tiers des porteurs de lentilles potentiels ont reçu un diagnostic d'astigmatisme, seulement 10 pour cent des patients astigmates portent des lentilles cornéennes toriques5. Les lentilles PRECISION1 offrent ainsi aux professionnels de la vue une occasion privilégiée de réduire le taux d'abandon des lentilles cornéennes en procurant une expérience de port améliorée à leurs patients composant avec les défis de l'astigmatisme.

Misant sur la technologie SMARTSURFACEMD, les lentilles PRECISION1 sont dotées d'une couche permanente d'humidité ultra-fine de haute performance composée de 51 pour cent d'eau au centre, et de plus de 80 pour cent d'eau en surface6, ce qui permet de conserver un film lacrymal stable et une performance durable6.

« Je recommande à tous mes patients qui souhaitent opter pour la commodité d'une lentille cornéenne à remplacement quotidien les lentilles PRECISION1 en raison du confort durable qu'elles procurent », explique le Dr François Piuze, optométriste chez Eye Am Soins oculaires**. « Grâce au lancement des lentilles PRECISION1 pour l'astigmatisme, mes patients astigmates pourront désormais profiter eux aussi de ce confort durable. »

Les lentilles PRECISION1 pour l'astigmatisme et PRECISION1 Sphere seront offertes chez les optométristes et les détaillants spécialisés à l'échelle du pays, ainsi qu'en ligne. Les professionnels des soins oculaires, avec ou sans trousses d'ajustement, pourront commander des lentilles d'essai et destinées à la vente directement auprès d'Alcon ou d'un distributeur autorisé.

Pour en savoir plus, rendez-vous au precision1.ca.

*Selon le mouvement, le centrage et la rotation de la lentille lors de l'ajustement initial.

**Le Dr François Piuze est un consultant payé par Alcon.

Reportez-vous aux directives d'utilisation des lentilles PRECISION1 pour des informations complètes sur le port, l'entretien et la sécurité.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, nous offrons la gamme de produits la plus vaste qui améliore la vie des gens en les aidant à mieux voir. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 20 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca/fr. Vous pouvez aussi communiquer avec nous sur Instagram et Facebook.

