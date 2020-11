Alcon Canada présente AcrySof IQ Vivity, la seule lentille intraoculaire pour la correction de la presbytie dotée de la technologie X-WAVE

La lentille AcrySof MD IQ Vivity MD est la plus récente innovation à intégrer la gamme de lentilles intraoculaires d'Alcon pour la correction de la presbytie; ce modèle non diffractif est doté d'une technologie appelée X-WAVE MC , qui la distingue des autres lentilles intraoculaires actuellement sur le marché. La nouvelle lentille novatrice procure un champ de vision étendu et réduit la dépendance aux lunettes après la chirurgie de la cataracte.

D'après les résultats rapportés par les patients, la lentille AcrySofMD IQ VivityMD offre une vision de grande qualité de loin et à distance intermédiaire, ainsi qu'une vision de près fonctionnelle. Offerte en deux modèles (sphériques et toriques), la lentille AcrySofMD IQ VivityMD a été conçue à partir de la plateforme éprouvée AcrySofMD IQ d'Alcon, implantée dans plus de 120 millions d'yeux à l'échelle mondiale.

La technologie non diffractive exclusive d'Alcon fait appel à deux zones de transition à surface lisse sur la surface antérieure de la lentille intraoculaire, qui fonctionnent simultanément pour offrir une vision continue et un champ de vision étendu plutôt que des foyers de vision distincts. Des essais cliniques récents ont révélé que la lentille AcrySofMD IQ VivityMD offre une vision de loin et à distance intermédiaire d'excellente qualité dans des conditions d'éclairage vif et d'éclairage faible. Sans lunettes et dans des conditions d'éclairage vif, 94 % des patients ont signalé une bonne ou une très bonne vision de loin, et 92 % ont signalé une bonne ou une très bonne vision à distance intermédiaire1. De plus, les patients portant la lentille AcrySofMD IQ VivityMD ont signalé des taux faibles de lumières rayonnantes, de halos et d'éblouissement; le profil de perturbations visuelles de la lentille est comparable à celui d'une lentille monofocale2.

« Nous sommes ravis de présenter la lentille AcrySofMD IQ VivityMD aux chirurgiens de partout au pays », déclare Brian O'Neal, directeur général d'Alcon Canada. « Cette lentille véritablement novatrice répond tant aux besoins des chirurgiens qu'à ceux des patients présentant des cataractes. C'est une lentille pour la correction de la presbytie qui offre le champ de vision souhaité par les patients et les chirurgiens, mais avec le profil de perturbations visuelles d'une lentille monofocale. La lentille AcrySofMD IQ VivityMD représente le meilleur choix en matière de lentille pour la correction de la presbytie au Canada, et nous croyons qu'elle viendra compléter les options de correction de la vision pour les patients. C'est un ajout très intéressant à la gamme de lentilles de technologie avancée d'Alcon. »

À la suite de l'approbation de la lentille AcrySofMD IQ VivityMD par Santé Canada plus tôt cette année, Alcon a collaboré avec un groupe d'éminents ophtalmologistes canadiens de partout au pays pour son lancement, et est heureuse de l'offrir à l'échelle nationale.

Alcon est le principal fabricant de lentilles intraoculaires. Vingt millions de chirurgies de la cataracte sont effectuées chaque année dans le monde; seulement 4 % des patients reçoivent des lentilles intraoculaires pour la correction de la presbytie. Grâce à la lentille AcrySofMD IQ VivityMD, dont le profil de perturbations visuelles est comparable à celui de la lentille monofocale inégalée AcrySofMD IQ, Alcon fournit une autre option aux spécialistes en chirurgie de la cataracte pour offrir de meilleurs résultats à leurs patients.

À propos des cataractes

La cataracte est une zone trouble dans la lentille naturelle des yeux (le cristallin) qui nuit à la vision. À mesure qu'une cataracte se développe, le cristallin durcit et s'opacifie graduellement; la lumière parvient moins bien à pénétrer dans l'œil, ce qui nuit à la vision. La grande majorité des cataractes surviennent en raison du processus normal de vieillissement, mais l'exposition au rayonnement, la prise de stéroïdes, le diabète et les traumatismes oculaires peuvent accélérer leur développement3. La cataracte est l'affection oculaire liée à l'âge la plus fréquente, et la principale cause de cécité évitable4. Le traitement de la cataracte consiste à pratiquer une intervention chirurgicale visant à retirer le cristallin opacifié de l'œil et à le remplacer par une lentille intraoculaire (LIO). Plus de 92 % des chirurgies de la cataracte sont jugées réussies et les patients peuvent habituellement vaquer à leurs occupations habituelles après 24 heures7.

À propos de la presbytie

La presbytie est un trouble oculaire fréquent lié à l'âge, qui est associé à une difficulté à voir clairement les objets de près. Elle se caractérise par une incapacité graduelle de l'œil à distinguer nettement les objets rapprochés, comme les téléphones intelligents, les ordinateurs, les livres et les menus6. Presque tout le monde présentera une presbytie à différents degrés en vieillissant; les symptômes commencent souvent à se manifester au début de la quarantaine et continuent de s'aggraver dans la soixantaine6. Vu que ce n'est pas une maladie, il n'y a pas de remède. Toutefois, il existe des méthodes sûres et efficaces de corriger la presbytie, dont les lunettes, les lentilles cornéennes et la chirurgie réfractive.

À propos de la LIO AcrySofMD IQ VivityMD

La lentille non diffractive AcrySofMD IQ VivityMD à champ de vision étendu pour implantation dans la chambre postérieure de l'œil (modèle DFT015) (appelée LIO AcrySofMD IQ VivityMD) est une LIO pliable qui filtre la lumière bleue et ultraviolette (UV). Comparativement à une LIO monofocale, elle fournit un champ de vision étendu, de loin et jusqu'à une vision fonctionnelle de près, sans augmenter la fréquence des perturbations visuelles.

Effets secondaires potentiels : il existe un risque implicite lors de toute intervention chirurgicale, que la LIO soit implantée ou non. Les complications associées à l'implantation de la LIO vont des effets secondaires mineurs (généralement temporaires) aux complications aux complications graves. Les patients atteints de maladies ou de troubles au moment de l'implantation (comme des infections chroniques des yeux ou des paupières ou le diabète) peuvent présenter un risque accru de complications. Les complications temporaires de l'intervention chirurgicale comprennent notamment les suivantes : réactions aux médicaments (comme irritation ou légère réaction allergique), saignement, rougeur, démangeaisons oculaires, sensibilité à la lumière, enflure, œdème cornéen (enflure de la cornée), troubles de l'iris, croissance de cellules sur la LIO, et augmentation temporaire de la pression oculaire. Il existe un faible risque d'avoir besoin d'une autre intervention chirurgicale (comme le remplacement de la LIO implantée ou une intervention chirurgicale pour améliorer la vision) après l'implantation initiale de la LIO.

Une LIO torique corrige l'astigmatisme lorsqu'elle est positionnée correctement dans l'œil et qu'elle demeure dans la position prévue. Si la LIO n'est pas bien positionnée ou qu'elle ne demeure pas dans la position prévue pour corriger l'astigmatisme, vous pourriez observer des distorsions visuelles (les lignes courbes semblent inclinées ou les surfaces planes semblent courbées). Vous pouvez être étourdi en raison de ces distorsions visuelles.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, nous offrons la gamme de produits la plus vaste pour améliorer la vue et la vie des gens. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 20 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca/fr. Vous pouvez aussi communiquer avec nous sur LinkedIn et Facebook.

