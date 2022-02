Les TOTAL30 MD sont les seules lentilles cornéennes réutilisables avec gradient d'eau éprouvées en clinique pour être si confortables qu'on ne les sent pas du tout… même après 30 jours d'utilisation 1

Les TOTAL30 MD sont dotées de la technologie biomimétique CELLIGENT MD , qui imite structurellement la surface oculaire pour empêcher les bactéries et les lipides d'y adhérer 9-12*

Les TOTAL30MD sont en vente au Canada dès le 1er février 2022

TORONTO, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Alcon, chef de file mondial des soins de la vue dont la mission est d'aider les gens à voir le monde avec clarté, a annoncé aujourd'hui le lancement canadien de TOTAL30MD, les premières lentilles cornéennes à remplacement mensuel avec gradient d'eau qui sont si confortables qu'on ne les sent pas du tout… même après 30 jours d'utilisation1. Élaborées à partir d'un matériau avec gradient d'eau exclusif à Alcon, inauguré avec les lentilles cornéennes DAILIES TOTAL1MD, les TOTAL30MD procurent une expérience incomparable aux personnes qui portent des lentilles cornéennes réutilisables.

« Nous sommes ravis d'ajouter les lentilles TOTAL30MD au portefeuille de la marque TOTALMD, a déclaré Chris Dyk, chef du groupe national Soins de la vue. Même si environ les deux tiers des personnes qui portent des lentilles cornéennes continuent d'opter pour des lentilles réutilisables3, l'innovation dans ce secteur est à la remorque des lentilles quotidiennes jetables depuis une dizaine d'années. Mais c'est aujourd'hui que ça change. TOTAL30MD propose des lentilles réutilisables munies d'une surface avec gradient d'eau qui se conservent pendant 30 jours et qui aident les Canadiens à voir avec clarté4, 5. »

Les lentilles TOTAL30MD sont cliniquement éprouvées pour être si confortables qu'on ne les sent pas du tout, même après 30 jours d'utilisation. Les personnes qui portent des verres de contact peuvent ainsi bénéficier de lentilles cornéennes réutilisables synonymes de confort inégalé1. Alcon a mis à profit son matériau exclusif avec gradient d'eau pour concevoir des lentilles réutilisables dont la teneur en eau avoisine 100 % à la surface, de sorte que seule une douce couche hydratante est en contact avec l'œil7, 8*. Et comme beaucoup de gens optent pour des lentilles réutilisables la première fois qu'ils achètent des lentilles, TOTAL30MD offre aux professionnels de la vue l'opportunité de proposer à leurs patients le confort exceptionnel d'un matériau avec gradient d'eau.

Les patients ont souvent l'impression que l'inconfort est normal, voire inévitable quand on porte des lentilles cornéennes à remplacement mensuel. C'est pourquoi seulement 5 % d'entre eux signalent ce problème à leur professionnel de la vue et que 23 % cessent à tout jamais d'en porter13. Grâce à TOTAL30MD, les professionnels de la vue peuvent maintenant remédier à ce problème en leur proposant des lentilles réutilisables haut de gamme offrant un confort incomparable1.

« Certains porteurs de lentilles réutilisables à remplacement mensuel ont longtemps pensé qu'il était normal de ressentir de l'inconfort, affirme le Dr François Piuze, optométriste à Eye Am Soins Oculaires. Les lentilles TOTAL30MD constituent une nouvelle option qui leur permet de continuer à porter des lentilles réutilisables sans renoncer à leur confort. »

La conception réutilisable avec gradient d'eau de TOTAL30MD est rendue possible grâce au développement de la technologie biomimétique innovante CELLIGENTMD. Cette technologie révolutionnaire est le fruit de l'association entre une surface biomimétique et une formule chimique tout à fait unique qui aide à prévenir les dépôts bactériens et lipidiques9-12*. Les lentilles TOTAL30MD comportent une surface naturellement lubrifiée qui est aussi souple que la cornée humaine5. Résistante et durable, cette surface avec gradient d'eau reste intacte pendant 30 jours malgré les nettoyages, les désinfections et les entreposages quotidiens4,5. De plus, les lentilles TOTAL30MD sont compatibles avec toutes les solutions d'entretien.

Les professionnels de la vue sont invités à consulter le mode d'emploi du produit pour en savoir plus sur le port des lentilles cornéennes, l'entretien, les précautions, les mises en garde, les contre-indications et les effets indésirables. Les consommateurs sont priés de consulter leur professionnel de la vue.

* Basé sur des tests in vitro effectués sur des lentilles non portées.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, nous offrons la gamme de produits la plus vaste qui améliore la vie des gens en les aidant à mieux voir. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 20 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca/fr. Vous pouvez aussi communiquer avec nous sur Instagram et Facebook.

Références

D'après une étude clinique menée auprès de 66 patients ayant utilisé la solution CLEAR CAREMD afin de nettoyer, de désinfecter et d'entreposer leurs lentilles pour la nuit ; données internes d'Alcon, 2021. Estimations internes. Estimations internes. Analyse des propriétés de surface des lentilles Lehfilcon A une fois sorties de leur emballage et après 30 jours d'utilisation ; données internes d'Alcon, 2020. Observation de la surface de la lentille cornéenne Lehfilcon A et de la cornée humaine à l'aide de la microscopie électronique à transmission par balayage ; données internes d'Alcon, 2020. Schnider C., Evaluating Monthly Replacement CL Patient Satisfaction. Résumé et texte de la conférence présentée au congrès 2016 de l'American Academy of Optometry à Orlando , en Floride. Analyse in vitro de la souplesse de la surface externe des lentilles cornéennes Lehfilcon A et corrélation avec la teneur en eau ; données internes d'Alcon, 2021. Analyse in vitro de la perméabilité à l'oxygène des lentilles, de leur teneur en eau et de l'imagerie de surface ; données internes d'Alcon, 2021. Ishihara, K., K. Fukazawa, V. Sharma, S. Liang et coll., « Antifouling silicone hydrogel contact lenses with a bioinspired 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer surface », ACS Omega, 2021 ; 6:7058-7067. Analyse in vitro de l'adhérence bactérienne sur les lentilles commerciales ; données internes d'Alcon, 2020. Analyse in vitro du biofilm bactérien sur les lentilles commerciales ; données internes d'Alcon, 2020. Analyse in vitro des dépôts lipidiques sur les lentilles Lehfilcon A et les lentilles commerciales à l'aide de l'imagerie confocale 3D ; données internes d'Alcon, 2021. Estimations internes.

SOURCE Alcon Canada

Renseignements: Polly Leung, [email protected], 647-245-7740