Woolworth Building a été commandé par Frank W. Woolworth, pionnier des magasins à cinq cents, et conçu par l'architecte Cass Gilbert. Une fois sa construction terminée en 1913, il était le plus haut bâtiment au monde. De l'ouverture de l'édifice jusqu'en 1941, on estime que 300 000 personnes par année visitaient la couronne pour admirer la vue à partir de l'observatoire. Pour la première fois depuis sa fermeture, l'observatoire est à la disposition du futur acheteur de l'appartement-terrasse Pinnacle avec des ajouts modernes, dont plus de 125 nouvelles fenêtres approuvées par la Commission de préservation des monuments, des plafonds de plus de 24 pieds, un ascenseur privé et une vue panoramique imprenable sur New York.

« L'appartement-terrasse Pinnacle et les résidences du 49e étage sont les derniers logements à vendre à The Woolworth Tower Residences. Ensemble, ils occupent la couronne de l'édifice, qui constitue un élément emblématique de l'histoire. Cette combinaison permet aux acheteurs de personnaliser entièrement une superficie de plus de 12 000 pieds carrés », a expliqué Kenneth Horn, président et fondateur d'Alchemy Properties.

Le promoteur d'Alchemy Properties a transformé la partie supérieure du bâtiment en une offre résidentielle spéciale réinventée avec des finis exquis conçus par Thierry W Despont, connu pour son travail de restauration sur la statue de la Liberté. Alchemy Properties a restauré des détails originaux pour refléter l'époque glorieuse de l'édifice tout en modernisant les résidences avec des commodités modernes. Les acheteurs ont accès à un hall d'entrée résidentiel privé avec des détails comme le plafond à caissons qui a été relocalisé du bureau privé de Frank W. Woolworth, le salon Gilbert et l'aire de divertissement, la cave à vin et la salle de dégustation, un centre de conditionnement physique moderne et une piscine de 50 pieds.

