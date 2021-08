Albertine en cinq temps - L'opéra en grande première ce soir à guichet fermé au Théâtre du Rideau Vert

Les Productions du 10 avril annonce le lancement de la tournée 2022-2023

MONTRÉAL, le 19 août 2021 /CNW Telbec/ - Un collectif de femmes des milieux artistique et d'affaires du Québec présente en grande première ce soir Albertine en cinq temps - L'opéra à guichet fermé au Théâtre du Rideau Vert. Marrainé par L'initiative Femmes de la Banque Scotia, cet événement a permis de mettre en lumière avec éclat et talent des extraits de l'œuvre de Michel Tremblay, adaptée en opéra par les Productions du 10 avril et mise en musique de façon magistrale par Catherine Major, auteure, compositrice, musicienne et interprète de renommée internationale.

Six grandes voix québécoises vont partager la scène pour donner vie à l'Albertine de Michel Tremblay, soit Chantal Lambert, Monique Pagé, Chantal Dionne, Michèle Losier et Catherine St-Arnaud, ainsi qu'à sa sœur Madeleine incarnée par Marianne Lambert. Plusieurs personnalités du monde artistique et de la communauté d'affaires seront présentes pour saluer ce grand chef-d'œuvre.

« Je le dis souvent, j'adore qu'on me brasse la cage. Chaque fois qu'une de mes pièces est adaptée en comédie musicale ou, en l'occurrence, en opéra, je suis curieux, excité de voir ce que des personnes que je respecte et à qui je l'ai confiée feront avec elle, ce qu'elles lui apporteront, quelles surprises, en fait, elles me préparent. J'aime la musique de Catherine et je l'admire elle, j'aime le travail de Nathalie avec qui j'ai déjà travaillé deux fois et j'apprécie son immense talent. Ensemble, elles ont su tirer toute l'essence de mon Albertine et je les remercie pour ce magnifique spectacle », indique Michel Tremblay.

« Pour cette première vitrine d'Albertine en cinq temps - L'opéra, nous pouvons dire « mission accomplie » ! Ces grandes chanteuses rendent un hommage touchant et magnifique à la mère ordinaire et courageuse par cette version opératique de la célèbre pièce de Michel Tremblay. Bravo et merci à toutes ! Ce sera une grande et forte aventure pour le collectif féminin de présenter l'œuvre au complet l'an prochain à Montréal et en tournée pour célébrer la femme de divers horizons et les 80 ans de notre cher auteur », s'exclame Nathalie Deschamps, directrice artistique des Productions du 10 avril et instigatrice de cette initiative.

« Albertine en cinq temps nous permet de célébrer la culture québécoise et de souligner la résilience économique des femmes au cours des dernières décennies, souligne Maria Mangiocavallo, vice-présidente, Banque Commerciale, région du Québec, Banque Scotia. L'initiative Femmes de la Banque Scotia souhaite créer une économie inclusive à laquelle participent pleinement les entreprises dirigées par des femmes. C'est pourquoi nous sommes fiers de nous associer à ce magnifique projet et de contribuer à notre façon à la relance artistique qui se veut une pièce importante de la relance économique. »

Cette création, issue d'une synergie entre l'entrepreneuriat culturel et l'univers des affaires au féminin, a vu le jour grâce au leadership de femmes inspirantes. « Je tiens à remercier tout particulièrement Debbie Zakaib, Ana Marinescu et Nancy German qui ont mis en commun leurs talents pour donner vie à ce projet. Merci à toutes ces femmes inspirantes qui ont rejoint le mouvement de notre grande et belle mosaïque », affirme Nathalie Deschamps.

Le spectacle, aussi diffusé en direct sur le Web le 19 août, sera présenté en différé du 20 août au 23 août inclusivement. Les billets sont toujours en vente sur la plateforme lepointdevente.com, au coût de 20 $ chacun.

Déjà une tournée en préparation pour 2022-2023

Ce spectacle constitue un véritable tremplin au lancement d'une production musicale en 2022-2023. La tournée, qui débutera à l'automne 2022, se déplacera dans plusieurs régions, notamment à Montréal, en Montérégie, à Québec, en Estrie ainsi que sur la rive nord et la rive sud de Montréal et dans Lanaudière. Pour renseignements sur la tournée : Suzie Hamel, Tryskell Communication; [email protected]

Les entreprises qui désirent s'associer à cette initiative collective sont invitées à communiquer avec les Productions du 10 avril. Le public peut aussi contribuer en faisant un don lors de l'achat de billets sur la plateforme www.productionsdu10avril.com/albertine .

Albertine en cinq temps

Albertine en cinq temps met en scène une femme de 70 ans qui, dans sa chambre d'un CHSLD, se rappelle ses souvenirs à différentes étapes de sa vie. Déjà à 30 ans, Albertine comprend que l'immensité du ciel n'arrivera jamais à contenir sa rage de vivre.

Accès au portfolio visuel (vidéo, photos, biographies et poster)

Pour découvrir des extraits et des photos de l'opéra : https://www.productionsdu10avril.com/albertine-médias

À propos des Productions du 10 avril

Fondées en 2020 d'une volonté de tisser des liens entre les divers genres musicaux et théâtraux, les Productions du 10 avril produisent des spectacles artistiques à géométrie variable, accessibles à plusieurs types de publics. Ainsi se côtoient concerts de jazz et spectacles lyriques, sans volonté de différencier les styles. C'est plutôt dans l'amalgame des genres et dans une optique de rapprocher le public des artistes que nous souhaitons nous démarquer. La proximité et la complicité avec le public sont des ressources intarissables de possibilités de faire évoluer l'art et de lui permettre de grandir dans notre société en constant changement.

Liés par un désir d'engagement social, par une volonté de faire le pont entre un riche héritage artistique et le monde bien réel d'aujourd'hui, les fondateurs des Productions du 10 avril souhaitent offrir aux artistes une occasion de créer tout en participant à des projets qui ont une incidence sur la société.

