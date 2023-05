Une plateforme technologique de soins à domicile et un cabinet-conseil canadien travaillent de concert pour définir et répondre aux mandats de réforme des soins à domicile de l'Île-du-Prince-Édouard, en appliquant une solution de soins à domicile de bout en bout, moderne et avancée.

MONTRÉAL, le 31 mai 2023 /CNW/ - AlayaCare, une plateforme technologique destinée aux soins à domicile et de proximité, a partagé aujourd'hui les détails de son partenariat stratégique avec Davis Pier, un cabinet-conseil canadien ayant des bureaux à Halifax, Toronto et Charlottetown. AlayaCare et Davis Pier ont élaboré et mis en œuvre la toute première plateforme de soins à domicile qui répond au mandat de soins de la province de l'Île-du-Prince-Édouard. Face à la demande croissante de soins à domicile au Canada, Davis Pier et AlayaCare ont permis à Health PEI de mettre en place la solution de gestion des soins à domicile la plus moderne au Canada.

AlayaCare and Davis Pier Logo lockup (Groupe CNW/AlayaCare)

En 2021, Health PEI a confié à Davis Pier une mission de conseil pour mettre à jour la structure de son système de santé gouvernemental et son écosystème de soins à domicile. La modernisation de l'ensemble d'un système provincial de soins à domicile est une entreprise complexe. AlayaCare a relevé le défi, se joignant à Davis Pier pour exploiter les connaissances stratégiques de chacun en vue de construire et de mettre en œuvre une plateforme de soins à domicile modernisée pour Health PEI, rivalisant avec des programmes avancés dans d'autres pays. Les deux entreprises ont guidé Health PEI dans la planification et le déploiement de la plateforme de soins à domicile la plus technologiquement avancée du Canada.

« Davis Pier se spécialise dans la résolution de problèmes gouvernementaux et sociaux complexes tout en ayant un impact positif sur les communautés desservies. », a déclaré Darryl Pierrynowski, associé et directeur de l'exploitation chez Davis Pier. « La plateforme AlayaCare a joué un rôle essentiel dans la transformation des services de soins à domicile de Health PEI en soutenant les soignants et leurs clients désireux de se rétablir et de recevoir des soins en toute sécurité à domicile. À mesure que la demande de soins à domicile augmente au Canada, nous nous réjouissons de nos futures collaborations avec AlayaCare. », a ajouté M. Pierrynowski.

Le partenariat entre AlayaCare et Davis Pier a permis de répondre efficacement aux besoins et aux objectifs de Health PEI, après une période d'évaluation, de découverte, de gestion du changement, de transfert de données et de mise en œuvre de la technologie bien orchestrée. Le programme de formation de la plateforme AlayaCare a également été mis en œuvre pour les soignants à domicile de Health PEI, au profit de tous les résidents de l'île qui reçoivent des soins là où ils se sentent chez eux.

« Depuis la création d'AlayaCare, notre mission est fondée sur la compassion et la nécessité de créer une meilleure plateforme de bout en bout, exploitant les technologies les plus avancées, optimisée pour faciliter l'accès aux soins à domicile à la population vieillissante du monde entier", a déclaré Adrian Schauer, fondateur et PDG d'AlayaCare. « Avec le déploiement de la plateforme AlayaCare à travers le Canada, Davis Pier est un allié précieux qui nous accompagne dans nos efforts visant à permettre aux autorités sanitaires provinciales d'offrir un accès plus efficace, sécurisé et optimisé aux soins à domicile. », a ajouté M. Schauer.

La plateforme AlayaCare Cloud a été déployée sur l'ensemble du territoire de l'Île-du-Prince-Édouard, et une mise en œuvre à l'échelle de la province est en cours à Terre-Neuve-et-Labrador. AlayaCare a été adopté par des entreprises de soins à domicile publiques, privées et communautaires en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique, en Alberta, au Nouveau-Brunswick et au Québec. Pour savoir comment AlayaCare contribue à transformer la gestion des soins à domicile en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, visitez le site : https://alayacare.com/fr-ca

À propos de Davis Pier

Davis Pier collabore avec des organisations gouvernementales et sans but lucratif tant au Canada qu'à l'étranger pour fournir les services nécessaires à l'amélioration de la société et de la vie d'autrui grâce à la conception, à la planification et à la mise en œuvre de solutions destinées à faire face à des défis complexes. Davis Pier a obtenu la certification B Corp en raison de l'attention particulière qu'elle porte à l'impact de ses activités en combinant le conseil, la recherche, l'innovation et l'exécution. Le personnel est composé de stratèges, de concepteurs, de consultants et de chercheurs spécialisés dans les affaires, les politiques publiques, l'ingénierie, les soins de santé et les sciences sociales. Il œuvre dans les domaines de la santé et des politiques sociales, notamment la pauvreté et les services sociaux, les soins de santé et la santé communautaire, le développement de la petite enfance, la justice, le développement communautaire, le développement économique inclusif et l'administration numérique.

À propos d'AlayaCare

AlayaCare est une plateforme logicielle de bout en bout destinée aux entreprises de soins à domicile et communautaires publiques, privées, et sans but lucratif, qui gère l'ensemble du cycle de vie des clients, notamment l'évaluation des besoins, les plans de soins, la planification, l'optimisation des visites et des itinéraires, ainsi que la vérification des visites. Établie en 2014 et comptant plus de 680 employés, AlayaCare combine des solutions traditionnelles de gestion des soins à domicile et virtuels qui permettent aux prestataires de soins de réduire les coûts associés aux soins et d'obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. Pour plus d'informations visitez le site alayacare.com/fr-ca/

