Le principal fournisseur de pharmacie spécialisée et de perfusion à domicile en Amérique du Nord choisit AlayaCare Cloud pour se conformer au Cures Act et aux mandats de vérification électronique des visites pour les soins qualifiés et les services de perfusion à domicile.

RICHMOND HILL, N.Y., le 18 janv. 2023 /CNW/ - AlayaCare, a un développeur de technologie de soins à domicile et communautaires, annonce aujourd'hui que KabaFusion, un fournisseur de premier plan de thérapies de perfusion à domicile, a choisi AlayaCare Cloud comme plateforme numérique de nouvelle génération pour répondre à la croissance du marché. KabaFusion offre à l'heure actuelle un large éventail de services de pharmacie spécialisée et de perfusion à domicile de haute qualité aux États-Unis, avec des résultats cliniques positifs et une excellence dans les thérapies spécialisées aiguës et chroniques. L'entreprise est déterminée à collaborer de manière proactive avec les patients, les professionnels de la santé et les payeurs afin de fournir un soutien complet avant, pendant et après le traitement.

KabaFusion poursuit sa croissance en Amérique du Nord et est déterminée à moderniser son infrastructure de planification des horaires. AlayaCare offre la plateforme technologique la plus moderne et la plus flexible, conçue pour répondre spécifiquement aux nouveaux mandats et aux exigences de conformité de la loi 21st Century Cures Act et aux règles de vérification électronique des visites (EVV) sanctionnées par les États individuels, qui s'appliquent aux fournisseurs de soins qualifiés et de services de perfusion à domicile. Les transmissions de données liées à l'EVV peuvent être envoyées directement à partir d'une source, ce qui permet au personnel infirmier d'envoyer les données liées à l'EVV à des agrégateurs clés sélectionnés par l'État et le payeur. L'application mobile destinée au personnel infirmier permettra à ce dernier de saisir les données liées à l'EVV directement depuis leur appareil mobile.

« KabaFusion est autorisée à dispenser des services de perfusion à domicile et de pharmacie spécialisée dans 44 États, et propose une offre complète de thérapies par perfusion pour les maladies aiguës et chroniques. La planification des horaires du personnel infirmier, la vérification électronique des visites et l'infrastructure de gestion des données sont des domaines importants pour notre croissance continue, ce qui nous a conduits à un partenariat avec AlayaCare », a déclaré Greg Maron, Dirigeant principal de l'information chez KabaFusion.

« Cette nouvelle relation commerciale avec KabaFusion représente un nouveau jalon validant l'engagement d'AlayaCare dans la croissance du secteur des services de perfusion à domicile. La plateforme évolutive AlayaCare Cloud permet de fournir des configurations qui soutiennent un large éventail de fournisseurs de services et de marchés », a déclaré Adrian Schauer, PDG et fondateur d'AlayaCare. « Nous sommes déterminés à moderniser la façon dont les soins à domicile, et les services de perfusion à domicile bénéficieront d'une efficacité opérationnelle en éliminant les tâches répétitives. Notre plateforme riche en données permet aux prestataires de services comme KabaFusion de fournir à nos proches des soins et un accompagnement là où ils se sentent chez eux », a ajouté M. Schauer.

À propos de KabaFusion

Établie à Cerritos, en Californie, et à Lexington, dans le Massachusetts, KabaFusion a été fondée en 2010 par son directeur général, Sohail Masood (Pharm.D.), un pionnier des thérapies par perfusion d'immunoglobulines intraveineuses (IVIG) axées sur le patient, fort de plus de 30 ans d'expérience clinique. KabaFusion est un prestataire national de thérapies essentielles par perfusion à domicile pour le traitement des maladies aiguës, chroniques et entérales, autorisé à desservir des patients dans 44 États par le biais de son réseau national de pharmacies de perfusion à domicile et d'agences de soins à domicile. La société est guidée par un engagement à obtenir des résultats cliniques positifs et à atteindre l'excellence dans les thérapies spécialisées pour les maladies aiguës et chroniques, notamment les immunoglobulines intraveineuses (IVIG). Pour plus d'informations visitez le site www.KabaFusion.com

À propos d'AlayaCare

AlayaCare offre une plateforme logicielle de bout en bout aux gouvernements, entreprises de soins à domicile et fournisseurs de soins de proximité pour gérer l'ensemble du cycle de vie des clients, y compris les évaluations des besoins, les plans de traitement, et la planification et la vérification des visites. Alliant des solutions traditionnelles et virtuelles de soins à domicile, AlayaCare permet aux soignants du monde entier de se tourner vers l'innovation et les soins de santé du futur. Pour plus d'informations visitez le site www.alayacare.com

