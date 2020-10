TORONTO, le 15 oct. 2020 /CNW/ - La prolifique réalisatrice de documentaires, auteure-compositrice-interprète, artiste visuelle, activiste et membre de la Nation abénaquise, Alanis Obomsawin C.C., G.O.Q., C.A.L.Q. a été choisie comme treizième lauréate du Prix Glenn-Gould. Glenn Gould Prize Laureate. Au cours de sa carrière cinématographique de 53 ans, la cinéaste canadienne Alanis Obomsawin s'est consacrée à décrire la vie et les préoccupations des membres des Premières Nations.

« Quelle merveilleuse nouvelle pour moi d'apprendre qu'on m'accorde un tel honneur, surtout quand je suis chez moi à Odanak. J'ai été très surprise et c'est d'autant plus spécial étant donné que les membres du jury viennent de partout dans le monde. Je me réjouis à la perspective de rencontrer chacun d'entre eux lorsque nous serons en mesure de le faire », a déclaré Alanis Obomsawin.

Mme Obomsawin a été choisie parmi une liste de candidats internationaux distingués dans un large éventail de disciplines créatives. Ceux-ci sont nommés par des membres du grand public du monde entier. Elle recevra un prix en argent de 100 000 $ CA et la statue du Prix Glenn-Gould, œuvre de l'artiste canadienne Ruth Abernethy.

« L'histoire d'Alanis Obomsawin est une chronique émouvante de transcendance, qui donne une voix aux histoires, aux espoirs et aux rêves de son peuple et de tous les peuples autochtones », a déclaré Brian Levine, directeur général de la Fondation Glenn Gould. « Grâce à l'honnêteté de ses films et à la passion dont est empreinte sa musique, elle éclaire chacun d'entre nous avec un message d'espoir, un appel à la justice et une main tendue de compréhension et de compassion universelles. »

Alanis Obomsawin a réalisé plus de 50 films pour l'Office national du film du Canada, où elle travaille depuis 1967. Aujourd'hui âgée de 88 ans, elle continue à faire des films. Plus récemment, elle a terminé un cycle de sept films consacrés aux droits des enfants et des peuples autochtones. Ses œuvres comprennent des films phares comme Kanehsatake : 270 ans de résistance, documentaire sur le soulèvement mohawk de 1990 et récipiendaire de 18 prix internationaux, et Les événements de Restigouche, un aperçu des descentes policières dans une réserve mi'gmaq. Elle a appris qu'elle avait gagné le prix Glenn Gould sur le plateau d'un nouveau film en cours de réalisation sur un rêve qu'elle avait fait dans sa jeunesse.

En plus de sa carrière cinématographique légendaire, Mme Obomsawin est une artiste visuelle prolifique. Ses gravures et ses sérigraphies ont été exposées à l'échelle internationale. En tant qu'auteure-compositrice-interprète, Mme Obomsawin a visité le Canada, les États-Unis et l'Europe.

Elle a aussi reçu de nombreux prix et distinctions, dont ceux de Compagnon de l'Ordre du Canada (2019), de Membre honoraire à vie de la Guilde canadienne des réalisateurs (2018), de dix prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations et de 14 doctorats honorifiques.

Mme Obomsawin choisira un jeune artiste exceptionnel qui recevra le Prix Glenn-Gould « protégé » d'une valeur de 15 000 $ CA. Le lauréat de ce prix sera annoncé plus tard cette année. Mme Obomsawin et son protégé recevront leur prix lors d'une cérémonie de gala, et leur travail sera honoré dans le cadre d'une série d'activités publiques à Toronto, une fois la pandémie de COVID-19 terminée.

Le treizième jury du Prix Glenn-Gould était présidé par Laurie Anderson (États-Unis) et comprenait Surojeet Chatterji (Inde), Teju Cole (Nigéria/États-Unis), Neil Gaiman (Royaume-Uni), Chilly Gonzales (Canada), Harry Gregson-Williams (Royaume-Uni), Adam Greig (Écosse/Inde), Hilary Hahn (États-Unis), Cécile McLorin Salvant (États-Unis), Tatiana Maslany (Canada), A.R. Rahman (Inde), Richard Reed Parry (Canada) et Philippe Starck (France).

Alanis Obomsawin : ala NISS oh BOM saw win

