Alan Allman Associates, un groupe international de 21 cabinets-conseils dont quatre au Québec, a annoncé sa cotation en bourse sur Euronext Paris

ISSY-LES-MOULINEAUX, France et MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Alan Allman Associates, écosystème de 21 cabinets de conseil à l'international, a annoncé son inscription en bourse sur le compartiment C du marché réglementé d'Euronext Paris. Cette étape permet ainsi l'émergence d'un groupe international unique coté en bourse dans le secteur du conseil aux entreprises. Les actions d'Alan Allman Associates sont négociées sous le symbole unique « AAA » (code ISIN : FR0000062465).

Un groupe international bien présent au Québec

Créé en 2009 par acquisitions successives de cabinets de conseil indépendants, dont les entreprises québécoises de haute technologie, Victrix, Noxent, Noverka et EC Solutions, Alan Allman Associates est présent sur les continents européen et américain. Cet écosystème multi marques évolue notamment dans le domaine de la transformation numérique.

Les 21 cabinets de conseil experts de l'écosystème sont dotés chacun d'une forte expertise et positionnés sur trois secteurs porteurs : le conseil en haute technologie, le conseil en stratégie d'entreprise et le conseil en industrie. L'écosystème Alan Allman Associates a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 111,8 millions d'euros, dont environ 40 % réalisés à l'international.

« Avec l'ensemble des collaborateurs, nous avons bâti un écosystème solide qui est devenu une référence en conseil. Cette nouvelle étape va nous aider dans notre ambition de faire d'Alan Allman Associates un acteur incontournable du conseil à l'international et un employeur de choix pour les talents d'aujourd'hui et de demain. », a déclaré Jean-Marie Thual, Fondateur et Président-directeur général d'Alan Allman Associates.

Un écosystème international à la philosophie unique

L'écosystème Alan Allman Associates repose sur plus de 1 500 experts, dont près de 600 au Québec. Leur évolution et leur épanouissement sont au cœur de la philosophie de l'organisation comme en témoigne la position de leader depuis quatre ans au classement indépendant Choose my Company «Happy at Work ». Cette cotation en bourse va offrir aux talents de l'écosystème de nouvelles possibilités d'évolution et de nouvelles perspectives.

De fortes ambitions de croissance au Canada et à l'international

Alan Allman Associates souhaite accélérer son développement et poursuivre sa stratégie de croissance externe au bénéfice de l'ensemble de ses clients en leur offrant des solutions complètes et intégrées.

De même, cette opération permettra à Alan Allman Associates de poursuivre sa stratégie d'acquisitions, de gagner en visibilité sur le marché du service-conseil, auprès de ses clients, de ses partenaires, de ses consultants et des talents de demain.

Alan Allman Associates au Canada

Les entreprises québécoises de haute technologie Victrix, Noxent, Noverka et EC Solutions connaissent une croissance soutenue depuis leur fondation. Afin de poursuivre cette progression, ils ont rejoint l'écosystème Alan Allman Associates en 2019. Cette collaboration permet d'offrir aux clients une expertise de pointe dans toutes les sphères de leurs activités d'affaires.

« Le Québec tient une place centrale dans l'écosystème. Ensemble, nous y concentrons nos efforts sur la création de valeur pour les employés, les partenaires, les clients et maintenant, les actionnaires. Cette cotation en bourse est un moyen supplémentaire pour les entreprises du Québec d'accélérer leur croissance dans le paysage nord-américain de la haute technologie. » a ajouté Jean-Marie Thual, Fondateur et Président-directeur général d'Alan Allman Associates.

Rappel des opérations ayant mené à la cotation en bourse d'Alan Allman Associates

La cotation d'Alan Allman Associates (ex Verneuil Finance - Euronext Paris - FR0000062465 - la « Société » - VRNL (ancien mnémonique) - AAA (nouveau mnémonique) fait suite à la finalisation de l'opération de rapprochement entre Camahëal Finance et Verneuil Finance, qui visait à apporter l'intégralité des titres détenus par la holding Camahëal Finance dans la société Alan Allman Associates International à Verneuil Finance, société holding cotée sur Euronext Paris compartiment C. Ces actions nouvelles seront admises aux négociations sur le compartiment C d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes le 9 avril 2021.

À propos d'Alan Allman Associates

Alan Allman Associates est un écosystème multi marques créé en 2009 par son président fondateur Jean-Marie Thual. Fort de ses expériences en tant qu'ingénieur d'affaires puis dirigeant de sociétés au sein d'Altran, Jean-Marie Thual décide de créer, par acquisitions et croissances externes, un groupe dans l'univers du conseil, un secteur d'activité dans lequel il exerce avec passion depuis plus de 20 ans. https://alan-allman.com/

Alan Allman au Canada :

www.victrix.ca www.noverkaconseil.com www.noxent.ca www.e-c-solutions.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient de manière implicite ou expresse des informations et déclarations pouvant être considérées comme prospectives concernant Alan Allman Associates. Elles ne constituent pas des faits historiquement avérés. Ces informations et déclarations comprennent des projections financières reposant sur des hypothèses ou suppositions formulées par les dirigeants d'Alan Allman Associates à la lumière de leur expérience et de leur perception des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle, de développements futurs et d'autres facteurs qu'ils jugent opportuns.

Ces déclarations prospectives peuvent être souvent identifiées par l'usage du conditionnel et par les verbes « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier » ou « estimer » et leurs déclinaisons et conjugaisons ainsi que par d'autres termes similaires.

Bien que la direction d'Alan Allman Associates estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les actionnaires d'Alan Allman Associates et les autres investisseurs sont alertés sur le fait que leur réalisation est sujette par nature à de nombreux risques connus ou non et incertitudes, difficilement prévisibles et en dehors du contrôle d'Alan Allman Associates. Ces risques peuvent impliquer que les résultats réels et développements effectivement réalisés diffèrent significativement de ceux indiqués ou induits dans ces déclarations prospectives. Ces risques comprennent notamment ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Alan Allman Associates auprès de l'AMF. De telles déclarations prospectives ne constituent en rien la garantie de performances à venir.

Alan Allman Associates ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives à l'exception de ce qui serait requis par les lois et règlements applicables.

Renseignements: Alan Allman Associates, Florence Perrin-Méric, [email protected]