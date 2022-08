Luc Maurice continue de jouer un rôle majeur dans la poursuite de la vision de

l'entreprise qu'il a fondée

MONTRÉAL, le 17 août 2022 /CNW Telbec/ - M. Luc Maurice, président fondateur du Groupe Maurice, annonce la nomination de M. Alain Champagne au poste de président et chef de la direction de l'entreprise. M. Champagne, actuellement président du Groupe Jean Coutu, occupera ses nouvelles fonctions dès le mois d'octobre.

ALAIN CHAMPAGNE DEVIENT PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DU GROUPE MAURICE (Groupe CNW/Le Groupe Maurice)

M. Maurice poursuivra son implication active et passionnée dans l'entreprise qu'il a fondée en 1998 et qui est devenue une référence dans l'industrie des résidences privées pour aînés. Il conservera son rôle de porte-parole et d'ambassadeur de l'industrie auprès des instances gouvernementales et du grand public, tout en captant chaque occasion d'apprendre des résidents et de renforcer la culture d'entreprise auprès des employés. Il demeurera également président du comité aviseur de l'entreprise et de la Fondation Luc Maurice, dont la mission - contribuer à la santé, la valorisation et la socialisation des personnes âgées - constitue le pilier de l'homme qu'il est.

« Depuis 25 ans, nous créons des milieux de vie inspirants et chaleureux favorisant le choix et l'inclusion à tous les niveaux de la personne âgée dans la société. Avec la croissance marquée du nombre d'aînés et leurs attentes de plus en plus diversifiées, nous nous engageons à continuer de déployer tous les efforts nécessaires pour contribuer au bien-être et au bonheur de ces derniers. Je crois sincèrement que le leadership, l'humanisme et les grandes qualités de gestionnaire d'Alain Champagne vont nous permettre de poursuivre l'excellence et la croissance de l'entreprise. Quant à moi, cela me permettra de dédier plus de temps à élargir la portée de notre vision et explorer différentes façons de faire rayonner le mieux-vieillir », a déclaré M. Maurice.

M. Champagne, à titre de nouveau président du Groupe Maurice, sera responsable de la réalisation du plan d'affaires tout en accordant plus d'importance que jamais à sa mission sociale et environnementale. « Je suis fier et très privilégié d'avoir cette chance de travailler aux côtés de Luc, du comité de direction et des employés de l'organisation qui ont réussi à construire une belle et grande entreprise reconnue pour sa qualité et sa réputation inégalées. », a pour sa part déclaré M. Champagne.

« Les enjeux sociétaux de nos jours sont de plus en plus complexes et multiples. C'est vrai. Mais les opportunités de devenir des agents de changement et d'améliorations collectives sont tout autant variées et importantes. Je souhaite beaucoup de succès et des projets fédérateurs et innovants à M. Champagne. J'ai très hâte de collaborer avec lui et de partager avec vous tous mes rêves et folies du futur. », a conclu M. Maurice.

Notes biographiques de M. Champagne

Président de Groupe Jean Coutu depuis 2019, Alain Champagne a également été à la présidence de McKesson Canada et a occupé différents postes de direction au sein des sociétés Pepsi Co Canada et Procter & Gamble. Titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, il s'implique de façon active auprès de plusieurs organismes de bienfaisance et tout récemment à la Fondation du CHUM et Parkinson Québec. Il est reconnu comme un leader d'exception avec une vision stratégique et de grandes compétences en gestion et en communication. Empathique et généreux, il sait comment atteindre des résultats tout en dirigeant avec une approche fortement ancrée sur ses valeurs humaines.

À propos du Groupe Maurice

Le Groupe Maurice (LGM) est un chef de file québécois en matière de conception, de développement et de gestion de résidences d'avant-garde pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes. Fondé en 1998, il compte désormais plus de 2000 employés, une équipe de direction chevronnée ayant une connaissance approfondie de l'industrie et une réputation hors pair tant au niveau du développement que des opérations. LGM est passé d'une seule résidence, en l'an 2000, à 34 aujourd'hui, toutes construites et gérées selon les plus hauts standards de l'industrie, mais aussi et surtout en fonction des besoins et attentes des aînés qui choisissent d'y habiter, que l'entreprise connaît et affectionne profondément. LGM est une marque très respectée qui met en lumière, voire incarne le concept du « mieux-vieillir » et dont la réputation et la notoriété ne sont plus à faire.

SOURCE Le Groupe Maurice

Renseignements: Contact média : Direction, Communications corporatives, Le Groupe Maurice, 438-372-1298 | [email protected]