Al Dahana annonce la décision de la Cour de Dubaï : Nissan Motor Co. et sa filiale du Moyen-Orient sont tenus coupables d'avoir détourné des profits de son partenaire pendant une décennie et ont perdu en cour en faveur d'Al Dahana FZCO dans une poursuite judiciaire historique d'environ 1,3 milliard AED

DUBAI, Émirats arabes unis, 14 oct. 2021 /CNW/ - Nissan Motor Co. Ltd. et Nissan Moyen-Orient ont été chargés de payer plus de 1,3 milliard d'AED (y compris les intérêts) au partenaire « Al Dahana FZCO » dans une décision historique dans l'affaire déposée par ce dernier.

L'affaire, déposée pour la première fois le 4 juillet 2019, visait à obtenir une indemnisation pour les dommages subis en raison d'une rupture de contrat commise par Nissan, sa filiale Nissan Moyen-Orient et deux directeurs nommés. Le 29 septembre 2021, la Cour de première instance de Dubaï a d'abord rendu son jugement ordonnant à Nissan de payer conjointement Al Dahana plus de 1,3 milliard d'AED, intérêts compris.

À la suite de l'examen de la preuve présentée et des dispositions de la loi, le 4 octobre 2021, la Cour des affaires urgentes de Dubaï a rendu une ordonnance de renvoi par mesure de précaution visant les biens et les biens mobiliers, les comptes bancaires et les soldes des deux sociétés et ont évalué leur dette à environ 1,3 milliard d'AED, intérêts compris.

En parlant de cette décision historique, M. Nasser Watar, chef de la direction d'Al Dahana Group, a déclaré : « Al Dahana est extrêmement satisfait du verdict de la cour et aimerait remercier les tribunaux de Dubaï pour leur décision impartiale et juste. Nous nous sentons écoutés et nous croyons que cela ouvrira la voie à d'autres entreprises régionales qui chercheront également à obtenir justice. »

