Ajuster ses compétences au monde du travail actuel

Geneviève Desautels lance un nouveau parcours d'apprentissage

MONTRÉAL, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - L'entrepreneure et cofondatrice de la firme conseil agile Amplio Stratégies Geneviève Desautels est fière de proposer un parcours de formation destiné aux employés et gestionnaires qui souhaitent s'adapter rapidement et efficacement à l'évolution de l'organisation du travail. Courtes capsules vidéo interactives, textes de références, guide du participant virtuel, ce parcours novateur vise avant tout l'individu, qu'il soit employé, gestionnaire, dirigeant ou entrepreneur.

« On le constate dans les organisations, le retour au travail imminent constitue une source de stress et représente de nombreux défis autant du côté des travailleurs que celui des gestionnaires. Le parcours comprend la toute nouvelle formation S'adapter à l'organisation renouvelée du travail à laquelle s'ajoutent les formations Optimiser son télétravail, Intégrer la gestion à distance et hybride et Prendre soin de sa santé mentale en milieu de travail. Ce parcours viendra soutenir les organisations afin que chacun puisse trouver un équilibre et bien s'organiser dans ce milieu de travail renouvelé », exprime Mme Desautels, leader des pratiques Leadership/Stratégies et Transformation chez Amplio Stratégies, coach certifiée et experte dans le Journal Les Affaires.

Ce nouveau parcours, animé par Mme Desautels et ses deux collaboratrices, Dominique Dumas, partenaire d'affaires et coach certifiée ainsi que Catherine Boulos, psychologue, coach et vulgarisatrice amènera les employés, gestionnaires et dirigeants à s'adapter de façon constante, peu importe s'ils évoluent dans un environnement de travail hybride, à distance ou en présentiel, entre eux et également dans leurs relations avec les clients, partenaires et fournisseurs.

Les organisations qui désirent former leurs ressources cet été auront accès à une tarification avantageuse et pourront intégrer de façon saine et durable de nouvelles compétences dès la rentrée et ainsi favoriser l'épanouissement de leurs équipes.

Plus de renseignements sur les tarifs et les thématiques abordées dans chacune des formations, rendez-vous sur formations-amplio.illuxi.com.

À propos d'Amplio Stratégies

Amplio Stratégies est une firme conseil agile fondée en 2016 qui accompagne les dirigeants et les équipes des PME et des grandes entreprises dans leurs défis de croissance et de transformation. Amplio Stratégies offre de nombreux services complémentaires en matière de formation, coaching individuel, accompagnement de groupe, conférences par l'équipe de consultants, formateurs et coachs à l'intention des employés, gestionnaires et dirigeants.

SOURCE Amplio Stratégies Inc

Renseignements: Véronique Fortin, Chargée de communication, [email protected]égies.com

Liens connexes

https://ampliostrategies.com/