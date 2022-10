Ajustements de prix à la SAQ - Prix des vins et spiritueux : un ajustement indispensable vu le contexte économique actuel

MONTRÉAL, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Du 26 septembre au 7 octobre dernier, les agences membres d'A3 Québec ont négocié, au nom des producteurs et fournisseurs qu'ils représentent, le prix départ de plusieurs centaines de produits en près de 10 jours avec les équipes commerciales de la SAQ. Le vin et les spiritueux ne font pas exception au contexte économique actuel qui génère un ajustement des prix en SAQ afin de représenter les nouvelles réalités de productions viticoles et spiritueuses.

Le prix départ est le prix auquel le vigneron ou le distillateur vend son produit à la SAQ. À cela s'ajoutent ensuite les frais de transport, les droits de douane et d'accise, les frais de service au prix d'achat afin de déterminer le prix de base sur lequel s'applique l'ajustement fait par la SAQ. Sur un vin se détaillant 17 $, le prix départ représente approximativement 6 $, soit le tiers du prix détail. Pour un spiritueux vendu 28 $, ce sont aussi près de 6 $ qui vont dans les poches du fournisseur.

Pour le maintien d'une offre de qualité diversifiée

A3 Québec et ses membres constatent l'évolution dans le comportement du consommateur au cours des dernières années. La demande pour les produits équitables, bio, ou natures est en croissance. Selon les données de vente en SAQ en $, entre 2020 et 2021, une croissance de 8 % a pu être constatée sur le nombre de dollars dépensés pour ce type de produits. L'offre de produits pour les consommateurs s'est donc elle aussi élargie afin de répondre à leur curiosité et à leurs préférences.

« A3 Québec et ses membres travaillent dans l'optique d'offrir le prix le plus juste pour le consommateur, mais aussi le producteur. Comme c'est le cas avec tous les autres biens de consommation, un produit de qualité a une valeur et il est primordial que tous les efforts et le savoir-faire qui se retrouvent derrière ces produits soient reconnus. Nous négocions toujours pour assurer l'équilibre entre les consommateurs et les producteurs afin que chacun y trouve son compte, offrir une gamme de produits variées tout en assurant la pérennité des différents producteurs. Il est important pour nous que le Québec demeure attractif pour les producteurs. »

- Catherine Lessard, directrice générale d'A3 Québec.

À propos de A3 Québec

A3 Québec est une association réunissant près de 80 agences de vins et spiritueux qui, ensemble, emploient au-delà de 1 000 personnes, ici au Québec, et représentent 95% des vins que l'on trouve dans les succursales de la SAQ. Il s'agit d'experts qui suivent les tendances vinicoles mondiales afin offrir des produits qui servent la population du Québec. Par son approche proactive et transparente, A3 Québec assure la promotion et la défense des intérêts des agences de représentation de producteurs de boissons alcooliques en exerçant une influence sur les parties prenantes et en les sensibilisant sur les enjeux commerciaux entraînant des répercussions sur le marché québécois.

