Ajustements aux mesures d'attraction et de rétention du personnel pour favoriser la conciliation travail-vie personnelle

QUÉBEC, le 26 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce des ajustements aux mesures d'attraction et de rétention du personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires.

À la suite de nombreuses visites et rencontres sur le terrain, le ministre Dubé a entendu les préoccupations du personnel de la santé et les demandes des organisations syndicales pour préserver et favoriser la conciliation travail-vie personnelle quant aux mesures exceptionnelles annoncées le 23 septembre dernier. Ainsi, une série d'ajustements aux mesures existantes sera apportée, dans le respect des conventions collectives, notamment :

l'ajout de la possibilité de prendre 10 jours de congé avec ou sans solde sans affecter l'admissibilité ni le calcul des montants forfaitaires;

l'octroi du montant forfaitaire partiel en escalier en fonction des heures travaillées et pour les personnes à temps complet, mais qui ont des horaires atypiques ou qui bénéficient d'un aménagement de temps de travail avec l'objectif de favoriser la gestion locale des horaires et l'implication du personnel dans l'autogestion des horaires;

l'admissibilité du personnel enseignant en soins infirmiers et cardiorespiratoires aux montants forfaitaires, au prorata de leur horaire au sein du réseau;

l'extension de la date limite de signature d'engagement au 14 janvier 2022.

Citation :

« Comme pour toutes les primes que nous avons annoncées depuis le début de la pandémie, notre intention est claire : nous voulons les octroyer. Ainsi, à la suite de notre annonce, nous avons entendu les préoccupations du personnel sur le terrain et les demandes des organisations syndicales, et nous avons convenu que des ajustements étaient nécessaires pour permettre une certaine flexibilité et ne pas freiner des personnes à rester ou à revenir dans le réseau. Notre priorité est d'offrir au personnel un environnement de travail stimulant, une gestion locale des horaires et ainsi de favoriser davantage la conciliation travail-vie personnelle. Une culture de proximité et de stabilité, c'est profitable pour tout le monde. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Québec.ca/main-d'œuvre

