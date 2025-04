Ajustement réglementaire concernant le guidage échographique - Les médecins pris de court

MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - L'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice (AQMSE) dénonce l'ajustement réglementaire concernant le guidage échographique utilisé pour augmenter l'efficacité des infiltrations, entré en vigueur le 24 avril 2025. Ce changement impose aux médecins d'assumer des frais qui étaient auparavant chargés aux patients, ceux-ci n'étant actuellement pas assurés par la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ). Qui plus est, les médecins ont été informés de cet important changement à peine une semaine avant son entrée en vigueur.

Un service primordial pour des milliers de patients

L'utilisation du guidage échographique est pourtant primordiale dans le cadre de plusieurs interventions. Elle peut aider à guider le médecin à surmonter des défis d'infiltration liés à l'anatomie du patient ou de la patiente, ou à des déformations anatomiques post-traumatiques, des cicatrices, de l'ankylose ou de l'obésité. Elle est aussi nécessaire pour accéder à certains endroits de manière plus sécuritaire, tel pour l'arthrose de la hanche. Chaque année, elle est utilisée pour guider 50 000 infiltrations faites par les médecins de famille et les orthopédistes au Québec.

Depuis le 24 avril, il n'est toutefois plus possible d'exiger des frais à un patient pour ce service qui devient assuré par la RAMQ, mais pour lequel aucun code de facturation n'existe dans le moment. La RAMQ indique qu'un tel code sera créé pour que les médecins puissent continuer d'offrir ce service, mais - alors que le changement est déjà entré en vigueur - le délai et le taux de rémunération n'ont pas été spécifiés.

Dans l'incertitude, de nombreux médecins devront malheureusement cesser d'offrir ce service pourtant très bénéfique pour le patient. Pouvoir accéder à un geste échoguidé prodigué par un médecin qualifié permet de rendre les infiltrations plus efficaces, et peut donc améliorer significativement la qualité de soins ciblés, prévenir la détérioration, ralentir la progression de certaines conditions et même contribuer à éviter de nombreuses chirurgies. Le très court délai entre le moment où les médecins ont été informés du changement et l'entrée en vigueur de celui-ci accentue le problème.

« Une semaine, ce n'est vraiment pas assez de temps pour réorganiser notre pratique et l'adapter à un changement si important, surtout si l'on considère que les appareils d'échographie, même les modèles portables, représentent un investissement financier considérable, se situant en moyenne entre 30 000 $ et 60 000 $. Malheureusement, dans l'incertitude, de nombreux patients seront privés de ce service pourtant ultra bénéfique » a tenu à souligner le président de l'AQMSE, Dr Luc De Garie.

Une main tendue vers le gouvernement

Bien que la situation ait pris les médecins de court, l'AQMSE tend la main au gouvernement et se dit prêt à collaborer avec lui.

« Nous sommes entièrement en accord pour que les patients n'aient plus à payer de frais pour le guidage échographique, mais dénonçons que le règlement entre en vigueur alors que la RAMQ n'ait pas pris les dispositions pour assurer le traitement. Nous espérons donc pouvoir travailler avec le gouvernement afin de régler la situation le plus rapidement possible et ainsi protéger le soin aux patients » a conclu Dr De Garie.

À propos de l'AQMSE

L'Association québécoise des médecins du sport et de l'exercice (AQMSE) est un organisme à but non lucratif fondé en 1997 dont l'objectif est de promouvoir la médecine du sport et de l'exercice auprès du gouvernement, des professionnels de la santé et du public. L'AQMSE compte 214 membres, dont 150 membres médecins et 20 membres résidents.

