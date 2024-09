Ajustement ministériel à Québec : une nouvelle ministre qui connaît bien les enjeux de la métropole

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue la nomination de Christine Fréchette en tant que ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et de Jean-François Roberge en tant que ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

« La nomination de la ministre Fréchette est une nouvelle rassurante pour la métropole et ses entreprises. Elle est bien connue de la communauté d'affaires montréalaise et sa compréhension des enjeux économiques de la métropole lui permettra de prendre rapidement ses premières décisions. Je lui offre toute ma collaboration dans ses nouvelles fonctions », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous saluons également les nouvelles responsabilités de Jean-François Roberge. Il a démontré sa capacité à collaborer efficacement avec Ottawa sur la question de la protection de la langue française. Ce sera un aspect majeur de son nouveau mandat à l'immigration, où les frictions entre les ordres de gouvernement ont souvent rajouté des lourdeurs pour les entreprises », a poursuivi Michel Leblanc.

« Je tiens enfin à rendre un hommage appuyé à Pierre Fitzgibbon. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il a enclenché des changements majeurs au bénéfice de l'économie de la province, avec la réforme d'Investissement Québec, le déploiement des zones d'innovation, son aide précieuse dans la relance du centre-ville de Montréal, la création de la filière batterie et l'attraction d'acteurs économiques majeurs, comme Moderna et Northvolt. Il a été un défenseur acharné de la métropole et de ses intérêts. Je le remercie pour l'immense travail accompli », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Source : Jean-Baptiste Portrait, Conseiller, Relations publiques et médias, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Tél. : 514-669-6768, [email protected]