AJUSTEMENT DES TARIFS POUR LES PERSONNES COUVERTES PAR LE RÉGIME PUBLIC D'ASSURANCE MÉDICAMENTS

QUÉBEC, le 27 juin 2025 /CNW/ - Le 1er juillet 2025, les paramètres de contribution du régime public d'assurance médicaments seront modifiés. Pour la prochaine année, la prime annuelle et les contributions mensuelles en pharmacie sont limitées à une hausse de 3 %, alors que la franchise demeure inchangée. Quant à la coassurance, elle est réduite de 2 %. Cela allégera la charge financière des personnes assurées lors de l'achat de médicaments d'ordonnance en pharmacie.

Certains facteurs ont permis de limiter la hausse de la nouvelle tarification, et ce, malgré l'augmentation du nombre de participants au régime. Il s'agit des sommes provenant des fabricants de médicaments innovateurs et génériques, puis de l'économie attribuable à l'inscription de nouveaux médicaments génériques et biosimilaires à la Liste des médicaments.

Les tarifs seront en vigueur du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

Contribution en pharmacie

La franchise mensuelle est maintenue à 22,00 $.

La proportion de la coassurance est réduite : elle passe de 32 % du coût de l'ordonnance à 30 % (duquel la franchise est préalablement soustraite, s'il y a lieu).

La contribution mensuelle maximale augmente de 99,65 $ à 102,64 $ pour les adhérents et les personnes de 65 ans ou plus qui ne reçoivent pas le Supplément de revenu garanti (SRG). Elle augmente aussi légèrement à 57,29 $, au lieu de 56,17 $, pour les personnes de 65 ans ou plus qui reçoivent moins de 94 % du SRG.

Prime annuelle

La prime annuelle maximale à payer à Revenu Québec lors de la production de la déclaration de revenus passe de 744 $ à 766 $, une augmentation de 3,0 %. Cette prime varie en fonction du revenu et s'applique à l'ensemble des personnes assurées du régime public plutôt qu'aux seuls consommateurs de médicaments. La contribution en pharmacie des personnes plus vulnérables financièrement s'en trouve ainsi réduite.

Un tableau comparatif des tarifs et un exemple de calcul se trouvent en annexe. Les montants à payer peuvent également être consultés sur notre site Web au ramq.gouv.qc.ca.

Un régime unique au Canada au bénéfice des Québécoises et Québécois

Le régime public d'assurance médicaments couvre près de 3,9 millions de personnes. De ce nombre, environ 33 % ne paient aucune prime annuelle et 21 % bénéficient de la gratuité totale des médicaments.

Le régime public garantit à la population un accès raisonnable et équitable aux médicaments requis par son état de santé. À cette fin, il prévoit une protection de base à l'égard du coût des services pharmaceutiques et des médicaments. Il exige aussi des personnes qui en bénéficient une participation financière tenant compte notamment de leur situation économique. Le Québec est la seule province canadienne où toute la population est obligatoirement couverte par un régime d'assurance médicaments.

ANNEXE : RÉGIME PUBLIC D'ASSURANCE MÉDICAMENTS

Tableau comparatif des tarifs

Type de tarif Du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 Du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 Prime annuelle 0 à 766 $ 0 à 744 $ 0 à 731 $ Franchise 22,00 $ 22,00 $ 22,90 $ Coassurance 30 % 32 % 33 % Contribution maximale mensuelle

Adhérents et personnes assurées sans SRG 102,64 $ 99,65 $ 99,65 $ Personnes assurées avec un SRG au taux de 1 à 93 % 57,29 $ 56,17 $ 56,17 $

Exemple de calcul de la contribution financière à payer lors de l'achat

d'un médicament à la pharmacie

Philippe est âgé de 43 ans. Il achète chaque mois le même médicament, qui coûte 100 $. Quel prix paie-t-il en réalité? Coût du médicament : 100,00 $



Franchise mensuelle à payer : 22,00 $



Coassurance :

(100,00 $ - 22,00 $) x 30 % 23,40 $



Contribution à payer chaque mois : 22,00 $ + 23,40 $ 45,40 $



Au cours d'un même mois, Philippe achète un deuxième médicament, qui coûte 60 $. Il paie alors uniquement la coassurance de 30 %, soit 18 $, pour un total de 63,40 $ pour ses deux médicaments. Quel que soit le nombre de médicaments achetés au cours d'un même mois, Philippe ne paiera pas plus de 102,64 $ par mois.

