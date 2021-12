Ajout de services de la SAAQ - La prestation de services du bureau de Services Québec de Sainte-Anne-des-Monts est bonifiée

SAINTE-ANNE-DES-MONTS, QC, le 21 déc. 2021 /CNW Telbec/ - À compter du 10 janvier 2022, le bureau de Services Québec de Sainte-Anne-des-Monts sera accrédité comme mandataire de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et offrira les services de permis de conduire et d'immatriculation de véhicules.

En plus d'avoir accès à une gamme élargie de services réunis sous un même toit, la population bénéficiera d'une augmentation des heures d'ouverture pour les services de permis de conduire et d'immatriculation de véhicules, passant de 20 heures à 35 heures par semaine.

Faits saillants :

Jusqu'au 22 décembre 2021, les services de la SAAQ seront offerts chez le mandataire actuel, soit le bureau de la municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Gaspésie, situé au 464, boulevard Sainte-Anne-Ouest , selon l'horaire actuellement en vigueur.

, selon l'horaire actuellement en vigueur. À compter du lundi 10 janvier 2022, la clientèle pourra obtenir les services de la SAAQ selon les heures d'ouverture actuelles du bureau de Services Québec de Sainte-Anne-des-Monts , situé au 39, boulevard Sainte-Anne Ouest . Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

, situé au 39, boulevard . Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Rappelons que la volonté du gouvernement du Québec est de favoriser, grâce à Services Québec, la mise en place de partenariats avec un maximum de ministères et d'organismes gouvernementaux responsables de la prestation de services aux citoyens ou aux entreprises. Ces partenariats permettront de faciliter et de simplifier l'accès aux services pour les citoyens et les entreprises.

Pour en savoir plus sur les activités du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca/