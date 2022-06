Ajout d'espace historique au Collège Montmorency - Conclusion d'une entente de location pour combler une partie du déficit d'espace collégial à Laval

LAVAL, QC, le 30 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Collège Montmorency est fier d'annoncer qu'il pourra compter sur plus de 51 000 pieds carrés d'espaces supplémentaires dans le projet immobilier « Espace Montmorency ». À quelques mètres de son pavillon principal et adossé à la station de métro Montmorency, ce nouveau complexe multifonctionnel, au cœur de Laval, permettra à la communauté montmorencienne de bénéficier d'espaces modernes et inspirants, à la fois pour les étudiantes et les étudiants, mais également pour les membres de son personnel. Le projet est réalisé par MONTONI, Groupe Sélection, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Montez Corporation.

Le Collège Montmorency pourra compter sur plus de 51 000 pieds carrés d’espaces supplémentaires dans le projet immobilier Espace Montmorency. source: Groupe Montoni (Groupe CNW/Collège Montmorency)

« Après plusieurs mois de travail acharné, nous nous réjouissons, que dès la session hiver 2023, le Collège pourra prendre ancrage dans ce lieu qui réunit des classes, des salles de réunion, des lieux d'études, des aires de socialisation et des bureaux administratifs. Il s'agit d'un moment historique pour notre communauté, qui s'inscrit en droite ligne avec notre nouvelle planification stratégique : Horizon 2026. Notons que le déficit d'espace existe encore au Collège et que nous poursuivrons nos efforts au cours des prochaines années pour le combler et ainsi répondre aux aspirations des jeunes de Laval » souligne le directeur général du Collège, Olivier Simard.

Cet éventail de lieu de travail et d'études représentera un attrait important, diversifiera les lieux de rencontre et introduira une nouvelle dynamique au sein de la communauté collégiale. La location de ces espaces est également en accord avec les engagements environnementaux du Collège puisque la tour à bureau du projet vise la plus haute distinction LEED pour l'enveloppe et le noyau d'un bâtiment, soit celle de niveau Platine. Le projet intègre notamment une boucle énergétique qui, grâce aux échanges et à la récupération d'énergie entre les usages, permet de réduire les coûts énergétiques et, ainsi, de diminuer l'émission de gaz à effet de serre.

« Les établissements d'enseignement supérieur sont non seulement des leviers importants pour la prospérité du Québec de demain, mais ils sont également des carrefours d'idées et d'innovation pour la communauté. Nous travaillons de concert avec le Collège afin de les soutenir dans leurs besoins d'espace et cette nouvelle annonce me réjouit. Je profite de cette occasion pour rappeler que notre gouvernement a octroyé la somme de 2 millions de dollars pour l'élaboration du dossier d'opportunité dans le cadre d'un projet d'ajout d'espace au Collège Montmorency. Les espaces modernes et accueillants ont un impact positif sur l'attractivité des établissements et je suis certaine que la population étudiante et les membres du personnel apprécieront ces nouveaux espaces inspirants » déclare la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann.

Actuellement, le Collège fait face à un déficit d'espace de plus de 118 000 pieds carrés et avec la hausse de clientèle prévue au cours des prochaines années, celui-ci pourrait augmenter à plus de 230 000 pieds carrés. Dans l'immédiat, il était essentiel de trouver une solution immobilière pour la communauté.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre population étudiante et pour la région de Laval. Nous pourrons accueillir les étudiantes et les étudiants dans des espaces adaptés qui viendront enrichir leur passage au Collège Montmorency. Grâce à sa vaste expérience et sa fougue, M. Simard et son équipe réalisent des projets essentiels qui visent notamment à améliorer les infrastructures du Collège. Il s'agit d'un bon présage à l'aube de son deuxième mandat qui débute et s'échelonnera jusqu'en 2028 » précise Christiane Pichette, présidente du conseil d'administration du Collège Montmorency.

Rappelons que le Collège effectue plusieurs travaux afin de moderniser ses installations. L'entrée principale est présentement en réfection et créera des espaces supplémentaires. De plus, les investissements annoncés par le gouvernement du Québec pour la modernisation du Complexe de sécurité incendie permettront de créer 24 nouveaux bâtiments modulaires, comprenant deux classes de pédagogie active, un laboratoire informatique avec des bureaux comportant des écrans escamotables ainsi que l'ajout d'équipements technologiques qui pourront simuler des situations réelles en 2D et 3D.

À propos du Collège Montmorency

Depuis plus de 50 ans, le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval. En 2020-2021, il accueille plus de 8 000 étudiants. Vingt-huit programmes d'études sont offerts : cinq (5) en formation préuniversitaire, dont celui en danse, et vingt-trois (23) en formation technique. L'Alternance travail-études est possible dans dix-neuf (19) programmes. La clientèle adulte a quant à elle accès à une quinzaine de programmes menant à une attestation d'études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). De plus, bon nombre d'entreprises sont desservies grâce au service de formation sur mesure en entreprise. www.cmontmorency.qc.ca.

SOURCE Collège Montmorency

Renseignements: Marilyn Doucet, Directrice adjointe aux communications, Collège Montmorency, [email protected]