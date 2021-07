Dans son nouveau rôle, M. Kontuly met à profit plus de deux décennies d'expérience en logistique acquise auprès de l'une des plus grandes sociétés de courtage de fret du secteur. Ses objectifs immédiats comprennent la mise en œuvre de stratégies commerciales et d'approvisionnement améliorées, l'élargissement de la formation et du perfectionnement pour les coéquipiers actuels et le recrutement d'un plus grand nombre de professionnels de la vente pour aider à doubler les revenus annuels de Summit.

À partir du siège social de Summit situé au centre-ville de Chicago, M. Kontuly supervise une équipe nationale comptant plus de 50 experts en la matière qui gèrent plus de 28 000 chargements complets par année pour presque toutes les industries, y compris un excellent soutien pour les clients des secteurs de l'automobile, de la vente au détail, de la logistique alimentaire, de la haute technologie et de l'industrie. Les coéquipiers de Summit jouent un rôle essentiel dans le réseau nord-américain d'AIT en fournissant des services de chargement partiel et de chargements complets qui s'intègrent parfaitement aux solutions de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.

M. Kontuly relèvera du vice-président des comptes stratégiques d'AIT, Mike Rothacher. « Au nom de toute l'organisation, je suis ravi d'accueillir M. Kontuly au sein de l'équipe, a déclaré M. Rothacher. Grâce à son mandat fructueux et durable en logistique, je suis convaincu qu'il s'appuiera sur les réalisations de Summit et qu'il travaillera en étroite collaboration avec l'équipe de direction pour faire passer la division du chargement complet au niveau supérieur. »

M. Kontuly a affirmé ce qui suit : « Je suis très heureux de diriger cette division de calibre mondial d'AIT. Summit a connu beaucoup de succès et je crois que mes vastes connaissances et mon expérience de l'industrie favoriseront une croissance supplémentaire caractérisée par la satisfaction continue des clients et des transporteurs. Les valeurs fondamentales d'AIT et de Summit correspondent également aux miennes et c'est une combinaison gagnante. »

M. Kontuly sera l'invité de la séance d'information sur le chargement complet de FreightWaves à la mi-octobre.

Téléchargez la photo de Joe Kontuly du Centre des médias d'AIT : www.aitworldwide.com/corporate-imagery.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics aide les entreprises à se développer en élargissant leur accès aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et acheter leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le chef de file de la gestion des transports basé à Chicago s'appuie sur une approche consultative pour établir un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque toutes les industries, y compris l'aérospatiale, le commerce électronique, l'alimentation, le gouvernement, les soins de santé, les sciences de la vie et la vente au détail. S'appuyant sur une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d'AIT offre des solutions de chaîne d'approvisionnement sur mesure pour les frets maritime, aérien et terrestre, dans le respect des délais et des budgets. Grâce à des coéquipiers experts répartis dans plus de 85 endroits en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, AIT offre également des services complets de dédouanement, de gestion d'entrepôt et haut de gamme. Pour en savoir plus, visitez www.aitworldwide.com.

Notre mission

Chez AIT, nous cherchons activement les occasions de gagner la confiance de nos clients en leur offrant des solutions logistiques exceptionnelles à l'échelle mondiale, tout en valorisant passionnément nos collègues, nos partenaires et nos communautés.

À propos de Summit Expedited Logistics

Summit Expedited Logistics est un fournisseur de services de gestion de transport axé sur le client qui permet de réaliser des économies de coûts et d'améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à des solutions novatrices de distribution terrestre et de courtage. Grâce aux liens solides qu'elle entretient avec son réseau de 20 000 transporteurs et à sa grande expérience dans le secteur, Summit dessert un large éventail d'industries et de marchés aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Grâce à une technologie de pointe en matière de suivi et de rapports, le service de Summit demeure transparent et de calibre mondial. Fondée en 2001 et établie à Chicago, Summit est une filiale d'AIT Worldwide Logistics. Pour en savoir plus, visitez summitexpedited.com.

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS :

Matt Sanders

Gestionnaire des relations publiques

+1 630 766-8300

[email protected]

AIT Worldwide Logistics, Inc.

Siège social de l'entreprise

701 N. Rohlwing Road

Itasca, Ilinois 60143

800-669-4AIT (4248)

www.aitworldwide.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1552709/AIT_Worldwide_Logistics_Inc_Joe_Kontuly.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/587945/AIT_Worldwide_Logistics_Logo.jpg

SOURCE AIT Worldwide Logistics, Inc.

Liens connexes

http://www.aitworldwide.com