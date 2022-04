L'AT-100, un nouveau médicament préventif, pourrait réduire l'incidence et la gravité de la maladie respiratoire grave qu'est la DBP et améliorer les résultats chez les grands prématurés

MARIETTA, Géorgie, le 1er avril 2022 /CNW/ - Airway Therapeutics, Inc. (Airway), une société biopharmaceutique qui développe une nouvelle classe de produits biologiques pour briser le cycle des blessures et de l'inflammation chez les patients atteints de maladies respiratoires et inflammatoires, a annoncé le 28 mars 2022 le dosage du premier patient de l'essai randomisé de phase 1b de l'AT-100 (rhSP-D) pour une utilisation préventive chez les grands prématurés à risque de dysplasie broncho-pulmonaire (DBP). L'essai clinique confirmera la faisabilité des administrations intratrachéales de l'AT-100 et son profil de sécurité et de tolérance bénéfique.

Les grands prématurés dont les poumons ne sont pas complètement développés doivent être intubés et ventilés pour pouvoir respirer. Bien que la ventilation mécanique et l'oxygénothérapie préservent la vie, elles endommagent les tissus pulmonaires délicats, provoquant des inflammations et des infections qui peuvent entraîner des cicatrices et une vulnérabilité aux infections et aux maladies chroniques, notamment la DBP à laquelle 2,5 millions de grands prématurés sont exposés chaque année dans le monde.

« Bien que la ventilation mécanique soit nécessaire pour maintenir la vie chez la plupart des grands prématurés, l'inflammation, les lésions pulmonaires et l'arrêt du développement pulmonaire qui en résultent augmentent le risque de DBP, pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé », a déclaré Marc Salzberg, M.D., chef de la direction d'Airway Therapeutics. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer l'évaluation de l'AT-100 comme option de traitement préventif pour réduire l'incidence, la gravité et les conséquences de la DBP chez les grands prématurés afin d'améliorer les résultats des patients et de donner de l'espoir à leurs familles. »

L'AT-100 d'Airway est une version recombinante de la SP-D humaine endogène, une protéine essentielle à la défense immunitaire du poumon, conçue pour réduire l'inflammation et l'infection tout en modulant les réponses immunitaires. Dans les études précliniques, l'AT-100 a montré qu'il réduisait l'inflammation et l'infection déclenchées par la ventilation mécanique et l'oxygénothérapie, et finalement qu'il réduisait l'apparition de lésions pulmonaires.

« Le développement de la DBP peut avoir des conséquences à vie pour les nourrissons touchés et leurs soignants, notamment de l'asthme, des pneumonies récurrentes ainsi que des problèmes de croissance et de développement », a déclaré Brenda Poindexter, M.D., M.S., chef du service de néonatologie, directrice médicale du système pour la néonatologie et professeur de pédiatrie au Children's Healthcare of Atlanta et à l'université Emory. « Les données précliniques suggèrent que l'AT-100 est prometteur pour devenir le premier produit commercial disponible à l'échelle mondiale pour la prévention de la DBP, améliorant les résultats au-delà de la norme actuelle de soins. »

L'essai de phase 1b recrute actuellement des enfants nés très prématurément et nécessitant une intubation et une ventilation mécanique. L'étude randomisée à doses croissantes est conçue pour évaluer la sécurité et la tolérabilité de l'AT-100 chez 36 patients, en comparaison avec les procédures utilisant seulement de l'air. Airway prévoit des données au premier trimestre de 2023. L'essai de phase 1b sera suivi d'un essai de phase 3 randomisé dont les résultats préliminaires sont attendus dès le deuxième trimestre de 2024. Pour plus d'informations sur l'essai, consultez l'identifiant de clinicaltrials.gov NCT04662151.

Parallèlement, l'AT-100 est également évalué pour une utilisation thérapeutique chez les patients atteints de la COVID-19 gravement malades nécessitant une intubation et une ventilation mécanique dans un essai de phase 1b en cours (NCT04659122).

À propos de AT-100

L'AT-100 (rhSP-D) est une nouvelle version recombinante de la protéine humaine endogène hSP-D, une protéine qui réduit l'inflammation et l'infection dans l'organisme tout en modulant la réponse immunitaire pour rompre le cycle des blessures et de l'inflammation. Airway se concentre sur le développement de l'AT-100 pour la prévention de la DBP chez les bébés nés très prématurément et comme traitement pour les patients atteints de la COVID-19 gravement malades. Les propriétés anti-inflammatoires et anti-infectieuses de l'AT-100 en font également un traitement potentiel pour d'autres maladies respiratoires telles que la grippe, le virus respiratoire syncytial (VRS) et les maladies inflammatoires hors du poumon. La FDA et l'Agence européenne des médicaments ont accordé à l'AT-100 la désignation de médicament orphelin.

À propos d'Airway Therapeutics

Airway Therapeutics est une société biopharmaceutique qui développe une nouvelle classe de produits biologiques pour briser le cycle des blessures et de l'inflammation chez les patients atteints de maladies respiratoires et inflammatoires, en commençant par les populations les plus vulnérables. La société fait progresser la nouvelle protéine humaine recombinante hSP-D, une version d'une protéine endogène qui réduit l'inflammation et l'infection dans le corps tout en modulant la réponse immunitaire. L'AT-100 est le premier candidat d'Airway en développement pour la prévention de la DBP chez les grands prématurés et pour le traitement de la COVID-19 chez les patients gravement malades sous ventilation mécanique. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.airwaytherapeutics.com.

