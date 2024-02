Airmedic peut faire décoller le nouveau programme de transport médical héliporté

QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Airmedic accueille favorablement l'annonce par le ministre de la Santé de la construction de quatre hélisurfaces près des urgences des hôpitaux de Roberval, de Joliette, du Sacré-Cœur-de-Montréal et du Centre universitaire de Santé McGill.

Il s'agit d'un premier jalon dans le déploiement du nouveau programme de transport médical héliporté (TMH) interhospitalier promis par le gouvernement de la Coalition Avenir Québec en septembre 2022, lors de la campagne électorale.

La mise en chantier d'hélisurfaces est essentielle au déploiement du programme de TMH et permettra éventuellement à un opérateur de transporter des patients d'hôpitaux de plusieurs régions vers des hôpitaux spécialisés de centres urbains grâce à des hélicoptères médicaux adaptés. Ce programme pourrait sauver la vie ou préserver la santé de nombreux patients par année. Malgré l'étendue de son territoire, le Québec est la seule province qui ne possède toujours pas de programme public de transport médical par hélicoptère.

Bien que Airmedic félicite l'initiative, l'annonce du ministre de la Santé ne traite toutefois pas de l'opération du programme. « L'opérationnalisation devrait être attribuée le plus rapidement possible à un fournisseur privé dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, compétitif, qualitatif, quantitatif, transparent et équitable afin d'optimiser les capacités opérationnelles. », mentionne Sophie Larochelle, Cheffe de la direction d'Airmedic.

Avec sa flotte d'hélicoptères, son personnel de maintenance et ses hangars situés dans plusieurs régions du Québec, Airmedic possède la capacité et l'expertise pour opérer et faire décoller le nouveau programme de transport médical héliporté.

La décision de doter les hôpitaux de Roberval et de Joliette d'hélisurfaces représente également un pas de plus dans le processus de sécurisation culturelle auprès des Premières Nations puisqu'ils sont les centres receveurs des communautés d'Opitciwan et de Manawan qui ont recours à des services préhospitaliers offerts par Airmedic.

« Airmedic soutient depuis longtemps la desserte auprès des Premières Nations et souligne aussi l'importance d'infrastructures pour que les hôpitaux de Joliette et de Roberval puissent plus rapidement accueillir et soigner les membres des communautés d'Opitciwan et de Manawan » souligne Mme Larochelle.

Airmedic est une entreprise québécoise novatrice qui emploie près de 200 personnes, elle offre un service d'assistance et de transport médical terrestre et aérien partout au Québec. Elle est la seule au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères dédiés aux évacuations médicales d'urgence et aux transferts interhospitaliers. Airmedic est la première entreprise privée de transport médical aérien au Canada à avoir obtenu la certification d'Agrément Canada en 2016. Elle possède une accréditation de Transports Canada pour le port des lunettes de vision nocturne ainsi que la certification IFR pour ses opérations héliportées. Ces certifications sont une démonstration éloquente de l'engagement d'Airmedic à offrir des soins de haute qualité dans un environnement des plus sécuritaires en tout temps. Elle joue un rôle indispensable dans le réseau de la santé, en favorisant l'accès aux soins médicaux particulièrement en régions éloignées.

