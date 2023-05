Airmedic et l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal se retrouvent au Formula 1 Grand Prix du Canada pour assurer la sécurité des coureurs et du grand public.

SAINT-HUBERT, QC, le 29 mai 2023 /CNW/ - L'organisation du Formula 1 Grand Prix du Canada se tourne vers Airmedic et l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal pour prodiguer des soins critiques et assurer le transport médical d'urgence par hélicoptère. Du 15 au 18 juin, ce sont des dizaines de médecins, inhalothérapeutes, infirmières et pilotes qui collaboreront afin d'offrir des soins de santé respectant les plus hauts standards de qualité.

« Nous sommes fiers de la confiance que nous porte l'organisation du Grand Prix de Montréal et l'hôpital du Sacré-Cœur. Ce partenariat de longue date témoigne de la satisfaction des deux organisations envers les services de transports médicaux héliportés d'Airmedic, mais aussi de notre expertise et de notre professionnalisme » mentionne Sophie Larochelle, Cheffe de la direction d'Airmedic.

« L'équipe de traumatologie de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal est fière d'assurer les soins médicaux du Formula 1 Grand Prix du Canada depuis maintenant plus de trente ans. Nous savons que nous avons des experts hautement qualifiés sur qui nous pouvons compter pour procéder à une évacuation médicale en cas d'accident », souligne Dr Ronald Denis, directeur médical du programme de traumatologie de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.

Pour ce faire, deux hélicoptères BK117 de la flotte d'Airmedic seront dédiés à l'évènement. En tout temps, un hélicoptère sera positionné sur l'hélipad à proximité de l'hôpital de piste, alors que le deuxième appareil, positionné à la Mare au Diable, se tiendra prêt à décoller si une 2e évacuation médicale simultanée est nécessaire. La présence constante d'un hélicoptère à l'hôpital de piste s'inscrit dans le plan de mesure d'urgence stratégiquement élaboré par les trois acteurs impliqués, témoignant du sérieux de ceux-ci. À cela s'ajoute cinq simulations et formations intensives afin de familiariser l'équipe de traumatologie de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal aux hélicoptères d'Airmedic et d'outiller ces derniers à offrir des soins sécuritaires en vol et ainsi s'assurer d'évacuer le plus rapidement possible et en toute sécurité.

Selon les exigences de la FIA, il est obligatoire d'avoir un service héliporté fonctionnel et disponible en tout temps pour effectuer les évacuations médicales. Sans ce service, la course de Formule 1 ne peut pas avoir lieu. Ceci rappel l'importance de l'annonce du gouvernement du Québec d'établir un système de transport médical héliporté pour rendre accessible plus rapidement les soins de santé spécialisés à la population. Airmedic est prêt à supporter le gouvernement du Québec dans la cette importante réalisation comme elle supporte le Grand Prix du Canada à chaque année.

À propos d'Airmedic

Airmedic est la seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères exclusivement dédiés au transport médical d'urgence et aux transferts entre hôpitaux. Elle exploite une centrale de coordination à la fine pointe de la technologie 24/7. Elle est la première entreprise privée en évacuation médicale aéroportée au Québec à obtenir la certification de Transports Canada autorisant le vol de nuit à l'aide de lunettes de vision nocturne et à obtenir l'accréditation QMENTUM d'Agrément Canada pour la qualité des soins et de ses services.

À propos de CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal et de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

Comptant 26 installations de santé et de services sociaux situées dans cinq arrondissements du nord de Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal a la responsabilité d'organiser et de développer les services de santé et sociaux pour les 436 000 Montréalais de son territoire. Il offre aussi des services spécialisés principalement en traumatologie, en santé respiratoire, en santé cardiovasculaire et en santé mentale à 1,8 million de Québécois d'autres régions. Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, affilié à l'Université de Montréal, se concentre sur trois principaux pôles de recherche : la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche en santé mentale chez les enfants et les adolescents.

L'HSCM est un centre hospitalier universitaire du CIUSSS du Nord-l'Île-de-Montréal depuis 2015. Il est reconnu comme un centre suprarégional de soins, d'enseignement et de recherche. En plus des services spécialisés du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal qui sont offerts à l'HSCM, on y retrouve également l'orthopédie tertiaire et la chirurgie bariatrique qui sont deux importants secteurs de pointe.

