Airmedic et Expédition Premières Nations : 4500km en motoneige pour la réconciliation

MANAWAN, QC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Airmedic est fière d'être le partenaire principal d'Expédition Premières Nations pour assurer aux 60 participants qui partiront demain, une couverture médicale héliportée. Assisté par un hélicoptère configuré exclusivement pour le transport médical, deux équipes de pilotes, formés pour le vol aux instruments (IFR) et dotés de lunettes de vision nocturne ainsi qu'une équipe d'infirmier et de paramédic de vol se relaieront pour porter assistance aux demandes d'évacuation en cas d'urgence.

Au départ de Manawan, l'Expédition se déroulera sur 16 jours parcourant les territoires Atikamekw, Cree, Naskapi et Innu pour se conclure à Uashat Mak Mani-utenam. Près de 4500km seront parcourus majoritairement hors-piste par les participants.

Pour Sophie Larochelle, cheffe de direction d'Airmedic, il était naturel de supporter l'Expédition. « Nous avons développé un lien privilégié avec plusieurs Nations depuis les 10 dernières années et c'est une fierté pour Airmedic de contribuer à la sécurité des participants tout au long de l'Expédition. »

« Airmedic partage les quatre grandes valeurs de courage, d'entraide, de force et de respect qui définissent les équipes qui participeront à l'Expédition » souligne Christian Flamand, organisateur et fondateur de l'évènement. « C'est en suivant ces valeurs à la lettre que nous avons sélectionné nos partenaires, et c'est pourquoi c'était important pour l'expédition d'avoir Airmedic comme ange gardien. Nous espérons que l'expédition se déroule sans embûche, mais nous savons qu'Airmedic est là en cas de blessure pour tous nos participants et ça, c'est rassurant » précise-t-il.

Depuis les deux dernières années, Airmedic a mis sur pied un comité de sécurisation culturelle pour améliorer la compréhension de la réalité sociale, culturelle et historique des Premières Nations auprès de ses employés par des formations, des infrastructures et des liens privilégiés avec les communautés qu'elle dessert. La participation à l'Expédition vient confirmer ce lien privilégié qui unit Airmedic aux Premières Nations.

« Nous avons une chance unique de participer à un évènement qui met non seulement de l'avant le dépassement de soi au niveau sportif, mais qui est motivé par des principes de réconciliation et de respect pour les femmes autochtones disparues. Deux fondements qui nous touchent particulièrement et auxquels nous désirons contribuer dans une perspective d'avenir commun » a ajouté Mme Larochelle.

L'hélicoptère sera positionné à des endroits stratégiques pour optimiser le déploiement tout en permettant un meilleur contrôle des opérations. Airmedic pourra bénéficier d'un partenariat privilégié comme celui d'Avjet qui épaulera les opérations en fournissant le carburant et en mettant à disposition leurs infrastructures afin d'optimiser les interventions.

SOURCE Airmedic Inc.

Renseignements: Expedition First Nation : Éric Labbé, Responsable des communications, C : 514 512-0163; Airmedic : Jean-Patrick Laflamme, Directeur communications, Relations publiques et gouvernementales, [email protected], T :450 766-0770, poste 685, C :418-933-3246