Airmedic entreprend une dernière étape avant de compléter le processus de transaction

SAINT-HUBERT, QC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Les entités du Groupe Airmedic Inc. se placent sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (la « LACC ») dans la perspective de finaliser le processus de sollicitation de vente ou d'investisseur. Cette démarche permettra d'assurer la pérennité et poursuivre la croissance de l'entreprise.

Dans ce contexte, l'entreprise de transport médical aérien s'est entendue avec ses principaux créanciers garantis afin de permettre à l'entreprise de poursuivre ses opérations sans interruption.

Depuis plus d'un an, Groupe Airmedic cherche à diversifier son actionnariat en visant des organisations stratégiques et adaptés à l'écosystème de la santé et plus particulièrement dans les interventions de premières lignes en transport aérien.

« Airmedic est une entreprise florissante et un maillon essentiel du système de santé. La mise en œuvre d'une transaction dans les prochaines semaines, nous permettra de se concentrer sur nos projets de développement et de croissance, le tout au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes et de la population du Québec. », a commenté la cheffe de direction, Mme Sophie Larochelle

À propos d'Airmedic

Airmedic est une entreprise québécoise privée et novatrice qui offre un service d'assistance et de transport médical terrestre et aérien partout au Québec. Elle est la seule au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères dédiés aux évacuations médicales d'urgence et aux transferts inter hospitaliers. Airmedic est la première entreprise privée de transport médical aérien au Canada à avoir obtenu la certification d'Agrément Canada en 2016 et possède depuis cette même année l'accréditation par Transports Canada pour le port des lunettes de vision nocturne ainsi que la certification IFR pour ses opérations héliportées. Ces certifications sont une démonstration éloquente de l'engagement d'Airmedic à offrir des soins de grande qualité dans un environnement des plus sécuritaires 24/7.

