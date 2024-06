MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Airex Énergie, un chef de file mondial dans les technologies de décarbonation, annonce la clôture d'une première ronde de financement de série D, à laquelle participent des investisseurs d'Amérique du Nord et d'Europe. Cette ronde de financement comprend la participation de SUEZ, un leader mondial des solutions circulaires dans l'eau et les déchets, à titre d'investisseur lead, ainsi que la participation renouvelée de Cycle Capital, du Fonds de solidarité FTQ et d'Investissement Québec, comme mandataire du gouvernement du Québec.

Airex Énergie se distingue pour ses innovations en matière de lutte aux changements climatiques, à travers la commercialisation de solutions telles que le biochar, le biocarbone et le biocharbon, utilisées dans le monde entier. Le biochar est une solution de choix pour la séquestration du carbone, le biocarbone joue un rôle crucial dans la production d'acier vert et le biocharbon offre une alternative durable au charbon traditionnel pour les centrales thermiques et la production de carburant aviation (jetfuel) durable.

Grâce à ce financement stratégique, Airex Énergie est bien positionnée pour accélérer ses projets de croissance ambitieux avec des initiatives majeures prévues au Québec, au Canada et en Europe.

« Au nom de l'équipe, je suis reconnaissant de la coopération accrue de notre partenaire SUEZ, et du soutien continu de nos investisseurs. Il témoigne de notre capacité à relever certains des défis planétaires les plus urgents grâce à notre technologie brevetée. Cette ronde d'investissement nous permet également de renforcer notre leadership en matière de décarbonation et nous donne les ressources nécessaires pour accroître la commercialisation et poursuivre nos objectifs ambitieux à l'échelle mondiale », déclare Michel Gagnon, chef de la direction d'Airex Énergie.

Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale de SUEZ déclare : « Le captage et le stockage du carbone sont au cœur des enjeux liés au changement climatique. Nous sommes heureux d'accompagner le développement d'Airex Énergie. Cette prise de participation ouvre la voie à de nombreuses synergies. L'entrée au capital d'Airex Énergie témoigne de la volonté de SUEZ d'intégrer des technologies complémentaires dans sa chaîne de valeur pour fournir à ses clients des solutions toujours plus résilientes et innovantes dans les services d'eau et de déchets. »

« Cycle Capital soutient Airex Énergie depuis les touts débuts. Nous sommes heureux de voir des partenaires stratégiques comme SUEZ, l'un de nos partenaires de longue date, mener la ronde de financement, et des investisseurs comme le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec poursuivre leur engagement », souligne Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure de Cycle Capital.

« Notre réinvestissement dans Airex Énergie démontre notre engagement et notre volonté à soutenir cette entreprise novatrice qui joue un rôle positif dans la transition environnementale. Leur technologie et leurs solutions efficaces pour réduire les émissions de GES impacteront directement les prochaines générations. Notons que l'investissement du Fonds se qualifie pour son objectif d'atteindre 12 milliards de dollars en actifs liés au développement durable d'ici le 31 mai 2027 », explique Dany Pelletier, premier vice-président placements privés et investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ.

« C'est essentiel de développer des technologies innovantes pour assurer notre croissance économique et rencontrer nos cibles environnementales. En soutenant Airex Énergie, le Québec se donne les moyens d'être le premier État à se décarboner en Amérique du Nord tout en valorisant des résidus forestiers, c'est un modèle gagnant-gagnant », mentionne Pierre

Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Les améliorations apportées à l'usine de biochar de Port-Cartier permettront à Airex Énergie de démontrer la pleine efficacité de sa technologie de transformation de biomasse en biochar tout en créant des emplois. En conservant son expertise au Québec, l'entreprise pourra améliorer sa productivité et contribuer activement au développement ainsi qu'à la diversification économique de la Côte-Nord. Je suis fière que la première usine de biochar au Canada soit construite chez nous, à Port-Cartier », explique Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis.

Cet investissement intervient alors que Microsoft annonce avoir choisi Carbonity, un projet phare d'Airex Énergie et de ses partenaires, pour ses crédits de carbone, confirmant ainsi la reconnaissance mondiale de notre technologie. D'ici 2026, cette première usine de biochar au Canada aura la plus grande capacité de production annuelle en Amérique du Nord et l'une des plus importantes à l'échelle mondiale. Il s'agit du premier projet issu du partenariat entre SUEZ et Airex Énergie, qui vise à produire 350 000 tonnes de biochar d'ici 2035.

À propos d'Airex Énergie

Airex Énergie est un leader innovant qui développe et fournit des solutions de décarbonisation de classe mondiale capables de réduire considérablement les émissions de GES. Grâce à sa technologie exclusive CarbonFX™, Airex Énergie transforme la biomasse en produits écologiques de grande valeur tels que le biochar, le biocharbon et le biocarbone. Depuis 2016, l'entreprise exploite la première et seule usine de production industrielle de biocharbon au Canada et exporte maintenant ses solutions à l'échelle mondiale, notamment aux États-Unis, en Europe et en Asie. L'entreprise et ses partenaires Groupe Rémabec et SUEZ ont également annoncé en 2023 la construction de la première usine de biochar au Canada. www.airex-energy.com

Ancoris Capital Partners, une banque d'investissement basée à New York, a agi à titre de conseiller financier exclusif d'Airex Énergie pour le financement de série D.

SOURCE Airex Énergie

Informations: Mathilde St-Vincent, CASACOM, 514-242-6852, [email protected]