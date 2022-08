AirAsia India devient la première compagnie aérienne en Inde à utiliser le système de formation révolutionnaire CAE Rise™ alimenté par l'IA

MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW Telbec/ - AirAsia India et CAE ont annoncé leur collaboration visant à intégrer le système de formation CAE Rise™ au programme de formation sur simulateur de la compagnie aérienne. AirAsia India est la première compagnie aérienne en Inde à adopter un programme de formation axé sur les données en utilisant CAE Rise™.

CAE Rise™ tire parti de l'analytique pour offrir une formation de meilleure qualité, qui fournit des données en temps réel pendant les séances de formation, tout en donnant aux instructeurs des renseignements clés qui leur permettent d'évaluer objectivement les compétences techniques et le rendement d'un pilote. En tant que collaborateurs de longue date, AirAsia et CAE travaillent ensemble depuis 2014 sur la formation des pilotes dans les centres de formation du réseau de CAE.

« Cette collaboration intègre de façon unique les caractéristiques distinctes de CAE, de façon à mettre en œuvre un programme de formation axé sur les données plus solide pour nos pilotes », a déclaré le commandant Manish Uppal, chef des opérations, AirAsia India. « À AirAsia India, nous sommes toujours à la fine pointe de l'intégration de la technologie et nous veillons à ce que la sécurité reste primordiale dans tous les aspects de notre formation et de nos opérations. »

« En plus des directives de l'organisme de réglementation indien Directorate General of Civil Aviation (DGCA), qui visent à rendre obligatoire la mise en œuvre de la formation fondée sur des éléments probants, CAE Rise™ sera un outil clé dans la collecte de données et permettra de soutenir une mise en œuvre harmonieuse de la formation et de la pratique fondées sur des éléments probants », a déclaré le commandant Arun Nair, chef de la formation des pilotes et des normes, AirAsia India.

« Nous sommes ravis qu'AirAsia India bénéficie des avantages procurés par CAE Rise™ dans le cadre de la formation de ses pilotes », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Aviation civile à CAE. « Avec CAE Rise™, AirAsia India investit dans le développement de ses pilotes et la sécurité de ses passagers. »

Lancé en 2018, le système de formation CAE Rise™ est une innovation technologique qui permet de convertir les données tirées de la formation sur simulateur en précieux renseignements destinés aux instructeurs et aux gestionnaires de formation. Ce nouveau système de formation compare des sources indépendantes pour renforcer la confiance dans la qualité des données. Outre la surveillance de la conformité aux SOP, CAE Rise™ renforce la capacité de chaque instructeur à cerner les lacunes des pilotes et à faire évoluer les programmes de formation vers les normes de sécurité aérienne les plus évoluées qui soient, notamment les méthodes du AQP/ATQP et de formation fondée sur des faits (EBT).

À propos d'AirAsia India

AirAsia India Private Limited, dont le siège social est situé à Bangalore (Inde), est une coentreprise fondée entre Tata Sons Private Limited et AirAsia Aviation Group Limited. AirAsia India est active depuis le 12 juin 2014 et dessert plus de 50 lignes directes et 100 lignes de correspondance en Inde. La compagnie propose des sièges en cuir, des repas chauds et des services prioritaires premium.

AirAsia est fidèle à ses valeurs fondamentales : Priorité aux employés, Oser rêver, Satisfaction des clients, Tout pour réussir, Un AirAsia, Sécurité avant tout et Esprit de développement durable. AirAsia India a toujours adopté les dernières technologies pour garantir une efficacité opérationnelle et améliorer l'expérience client, avec des réservations rapides, des tarifs compétitifs et des offres fantastiques accessibles par le biais de ses applications et de son site Web à airasia.co.in, en offrant un soutien sans failles et un robot conversationnel Tia multilingue et puissant reposant sur l'IA.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Mais avant tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner quotidiennement le meilleur d'eux-mêmes lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans plus de 200 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute fidélité possible, de mannequins chirurgicaux et de programmes de formation personnalisés et assistés par l'intelligence artificielle. Nous investissons temps et ressources dans la création de la prochaine génération de solutions de formation et d'opérations critiques immersives et numériques de pointe tout en ayant un impact positif sur l'environnement, la société et la bonne gouvernance (ESG) qui s'inscrit au cœur de notre mission. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

