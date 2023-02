Un large partenariat pluriannuel et multi-produits entre Plusgrade et AirAsia a été annoncé lors de l'Aviation Festival Asia à Singapour

Les clients d'AirAsia auront bientôt la possibilité de placer une offre pour un surclassement et de réserver des sièges vides à côté des leurs lors des vols

Il s'agit d'un partenariat important pour Plusgrade, qui continue d'accroître sa présence dans la région Asie-Pacifique

MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Plusgrade, leader des solutions de revenus de produits accessoires pour l'industrie mondiale du voyage, est fier d'annoncer son partenariat avec AirAsia, principal transporteur à bas prix d'Asie. Ce large partenariat permettra bientôt aux clients d'AirAsia de faire des offres de surclassement et de réserver le(s) siège(s) à côté d'eux pour plus d'espace et de confort. L'accord a été dévoilé aujourd'hui à Singapour lors de l'Aviation Festival Asia, le plus grand événement technologique de l'aviation en Asie.

Avec l'assouplissement des dernières restrictions en matière de voyages dans la région Asie-Pacifique au début de 2023, la reprise de l'industrie du voyage est en bonne voie. Les services accessoires qui enchantent les clients et génèrent des revenus seront un outil essentiel pour les compagnies aériennes, hôtelières et ferroviaires lorsque les voyages retrouveront - voire dépasseront - les niveaux pré-pandémiques. Aujourd'hui, les voyageurs recherchent des expériences de voyage simplifiées, axées sur le confort et des services innovants pour améliorer leurs voyages.

Pour les consommateurs, les services accessoires tels que les surclassements ou la possibilité de réserver des sièges libres à côté des leurs lors du vol peuvent leur rendre le voyage plus agréable, en leur donnant la possibilité de s'allonger et de se détendre, ou en leur permettant d'expérimenter des produits et des services haut de gamme qui pourraient autrement être hors de portée.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces aux côtés d'AirAsia pour l'aider à générer des revenus accessoires significatifs grâce à des expériences incroyables pour les voyageurs », a déclaré Ken Harris, PDG de Plusgrade. « Nous sommes heureux de soutenir AirAsia alors qu'elle continue d'innover et de développer de nouveaux produits et services pour ses clients, et d'étendre notre empreinte dans la région florissante de l'Asie-Pacifique. »

Mme Karen Chan, cheffe commerciale du groupe AirAsia, a ajouté : « Cette collaboration nous permettra d'offrir à davantage de passagers la possibilité d'accéder à nos produits et services haut de gamme, tels que nos lits plats haut de gamme primés ou nos sièges chauds avec plus d'espace pour les jambes. Nous sommes convaincus que nos clients apprécieront cette façon innovante et transparente d'améliorer leurs expériences de voyages. »

À propos d'AirAsia

AirAsia est la meilleure compagnie aérienne à bas prix au monde, desservant plus de 130 destinations dans la région et au-delà. Fondée en 2001, la compagnie aérienne a transporté près d'un milliard de passagers. Avec la reprise des voyages dans le monde entier, AirAsia a progressivement rétabli ses vols sur bon nombre de ses itinéraires populaires tout en lançant de nouveaux. La vision et la mission d'AirAsia ont toujours été de servir les personnes mal desservies. Tout au long de ses deux décennies de service, la compagnie aérienne a relié les gens et les lieux, et a été largement reconnue pour avoir démocratisé les voyages aériens abordables dans la région avec son slogan désormais célèbre « Now Everyone Can Fly ».

À propos de Plusgrade

Avec son portefeuille de solutions de revenus de produits accessoires de pointe, Plusgrade alimente l'industrie mondiale du voyage. Plus de 200 entreprises de services aériens, hôteliers, de croisières, de chemin de fer et financiers font confiance à Plusgrade pour créer de nouvelles sources de revenus significatives par le biais d'expériences client incroyables. En tant que chef de file des revenus de produits accessoires, Plusgrade a généré des milliards de dollars en opportunités de nouveaux revenus pour ses partenaires sur sa plateforme, tout en créant des expériences de voyage améliorées pour des millions de leurs passagers et invités. Plusgrade, créée en 2009 et dont le siège social se trouve à Montréal, possède des bureaux dans le monde entier.

