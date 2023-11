Les voyageuses et voyageurs auront accès à un réseau élargi grâce à une collaboration commerciale renforcée

TORONTO et MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Air Transat, une filiale de Transat A.T. inc. (« Transat »), et Porter Airlines (« Porter ») renforcent leur entente existante de partage de codes par la création d'une coentreprise (l'« Alliance »), transformant ainsi le paysage concurrentiel du secteur aérien au Canada. En combinant les réseaux des deux compagnies aériennes, cette Alliance offre aux voyageuses et voyageurs des avantages considérables, incluant plus d'options d'itinéraires dans plusieurs régions. En effet, en intégrant les réseaux complémentaires de Porter et d'Air Transat aux aéroports Pearson de Toronto (YYZ) et Montréal-Trudeau (YUL), l'Alliance élargit les connexions entre l'Amérique du Nord, centrale et du Sud, en Europe, en Afrique du Nord, au Mexique et dans les Caraïbes.

Cette stratégie d'alimentation de trafic vise à accélérer l'expansion des deux compagnies aériennes dans leurs marchés respectifs : les vols intérieurs et transfrontaliers court- et moyen-courriers pour Porter, et les vols internationaux moyen- et long- courriers pour Air Transat. L'Alliance favorisera également une meilleure optimisation du réseau en collaborant à la planification des horaires et des itinéraires. L'Alliance sera mise en œuvre progressivement en 2024.

« Cet accord historique constitue une avancée considérable en phase avec le plan stratégique de Transat et un jalon important dans le développement d'un réseau concurrentiel plus pérenne », a déclaré Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat. « Nous sommes ravis d'accroître notre collaboration avec Porter, un partenaire qui partage nos valeurs et notre approche axée sur la clientèle. Cette Alliance nous permettra de tirer parti du marché domestique desservi par Porter, d'utiliser notre flotte plus efficacement et d'accélérer l'expansion de notre présence transatlantique. »

« Porter est en train de révolutionner le marché nord-américain par une croissance continentale importante qui ne sera qu'amplifiée par cette Alliance », a souligné Michael Deluce, président-directeur général de Porter. « Le flux de passagères et passagers des deux transporteurs permettra à Porter de renforcer son réseau en augmentant la fréquence des vols intérieurs et transfrontaliers sur les routes clés, et en accédant à de nouveaux marchés avec moins de trafic point à point. Alors que nous ajoutons à notre flotte jusqu'à 100 nouveaux appareils Embraer E195-E2, nos options de déploiement sont encore plus grandes grâce à cette collaboration avec Air Transat. »

Cette Alliance constitue une évolution de l'accord actuel de partage de codes entre Air Transat et Porter, en vigueur depuis octobre 2022. Elle démontre l'engagement des deux entreprises à collaborer à long terme, ce qui leur permettra d'harmoniser leurs objectifs, leurs stratégies et leurs ressources afin de réaliser leurs ambitions.

Air Transat apporte à la table son expertise en voyage loisir, desservant plus de 60 destinations internationales, ainsi que sa présence au Québec et en Ontario depuis plus de 36 ans. Pour sa part, Porter apporte 17 années d'expertise à faciliter le transport aérien dans l'Est du Canada et aux États-Unis, avec une présence croissante d'un océan à l'autre en Amérique du Nord.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2023 de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à l'Aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennes. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

