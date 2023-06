Air Products accorde à Envision Energy un contrat d'éoliennes de 1,67 GW pour NEOM Green Hydrogen Company

RIYAD, Arabie saoudite, le 6 juin 2023 /CNW/ - Envision Energy, un chef de file mondial des technologies vertes, a annoncé aujourd'hui avoir signé un contrat de fourniture d'éoliennes de 1,67 GW avec NEOM Green Hydrogen Company (NGHC), la plus grande centrale d'hydrogène au monde alimentée entièrement par des énergies renouvelables. La mégacentrale se trouve à Oxagon, dans la région de NEOM en Arabie Saoudite.

Le contrat comprend l'installation d'éoliennes 171 de pointe de 6,5 MW d'Envision qui devraient être entièrement opérationnelles d'ici 2026.

« Ce contrat représente une étape importante pour nos entreprises et pour l'industrie en général », a déclaré Zhang Lei, chef de la direction d'Envision Energy. « Nous sommes fiers d'être associés à un projet aussi ambitieux qui ouvrira la voie à d'autres entreprises qui suivront le même chemin dans la mise en œuvre d'initiatives durables ».

« Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec Envision dans le cadre de ce projet novateur », a déclaré Wolfgang Brand, vice-président de NEOM Green Hydrogen, Air Products. Cette étape importante démontre notre engagement commun à atteindre les objectifs de développement durable par la réalisation de projets ».

NEOM Green Hydrogen Company vise à produire de l'hydrogène sans carbone en utilisant uniquement des sources d'énergie renouvelable comme l'énergie éolienne et solaire afin de produire jusqu'à 600 tonnes par jour d'hydrogène sans carbone d'ici la fin de 2026. Cette initiative constitue une étape essentielle dans la promotion de la stratégie Vision 2030 de l'Arabie saoudite, qui consiste à réduire les émissions de carbone tout en encourageant la croissance économique et la création d'emplois.

David Edmondson, chef de la direction de NEOM Green Hydrogen Company, a déclaré : « Le partenariat avec Envision Energy pour la fourniture d'une énergie durable permettra à NGHC de concrétiser son objectif de diriger la transition énergétique mondiale. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler en étroite collaboration en tant qu'équipe au cours des prochaines années pendant la phase d'exécution du projet et, par la suite, lors de son fonctionnement fiable à long terme. »

En tant que partenaire technologique mondial à consommation énergétique carboneutre, Envision offre une gamme complète de solutions de systèmes. En plus de la technologie des éoliennes, Envision possède une vaste expertise dans les nouvelles infrastructures énergétiques, combinant les énergies renouvelables avec le stockage d'énergie, le réseau numérique et les technologies dites « Power-to-X » (P2X). La mégacentrale de NEOM Green Hydrogen Company témoigne de l'engagement d'Envision et de sa capacité à permettre aux entreprises du monde entier d'atteindre leurs objectifs en matière d'énergie renouvelable.

À propos d'Envision Group

Envision Group est une entreprise de technologie verte de calibre mondial et un partenaire technologique carboneutre. Sa mission est de « résoudre les défis pour un avenir durable de l'humanité ». Envision conçoit, vend et exploite des éoliennes intelligentes, un système de stockage intelligent et des solutions d'hydrogène vert par l'entremise d'Envision Energy, des batteries alimentées par l'intelligence artificielle embarquée (AIoT) par l'entremise d'Envision AESC et le plus grand système d'exploitation AIoT au monde par l'entremise d'Envision Digital. L'entreprise est également propriétaire de l'équipe Envision Racing en Formule E. Envision continue de promouvoir l'énergie éolienne et solaire comme le « nouveau charbon », les batteries et l'hydrogène comme le « nouveau pétrole », le réseau AIoT comme le « nouveau réseau », les parcs industriels à consommation énergétique carboneutre comme la « nouvelle infrastructure », et de promouvoir la construction et la culture de la « nouvelle industrie » verte.

Envision Group s'est classée dans les dix premières positions du palmarès des 50 entreprises mondiales les plus intelligentes de 2019 selon la revue technologique du MIT. En octobre 2021, Envision a figuré au deuxième rang du classement mondial « Change the World » de Fortune. Envision Group participe à l'initiative mondiale « RE100 » et est devenu la première entreprise de Chine continentale à s'engager à produire 100 % d'électricité renouvelable d'ici 2025.

Pour en savoir plus, visitez le site www.envision-group.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/747745/NEW_Envision_Tag_Line.jpg

SOURCE Envision Energy

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yang Stratton, [email protected]