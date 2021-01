Air Liquide inaugure la plus grande unité du monde de production d'hydrogène décarboné par électrolyse à membrane au Canada

D'une capacité de 20 MW, ce nouvel électrolyseur PEM doté de la technologie de Cummins 1 est la plus grande usine de ce type au monde à être actuellement en opération et va permettre de répondre à la demande croissante en hydrogène bas carbone en Amérique du Nord. La proximité de Bécancour avec les principaux marchés industriels du Canada et des États-Unis va contribuer à assurer l'approvisionnement en hydrogène bas carbone pour des usages industriels et pour la mobilité . La mise en service de cette unité d'électrolyse augmente de 50 % la capacité de production d'hydrogène d'Air Liquide sur le site de Bécancour.

Par rapport à un procédé de production d'hydrogène traditionnel, cette nouvelle unité de production permettra d'éviter l'émission de près de 27 000 tonnes de CO 2 par an, soit les émissions annuelles d'environ 10 000 voitures. Le choix de Bécancour est lié à deux caractéristiques du site: d'une part l'accès à une énergie renouvelable abondante fournie par Hydro-Québec, et d'autre part la proximité du marché de la mobilité hydrogène dans le nord-est du continent.

Susan Ellerbusch, Directeur Général d'Air Liquide Amérique du Nord et membre du Comité Exécutif, a déclaré : « La lutte contre le changement climatique est au cœur de la stratégie du groupe Air Liquide. L'inauguration du site de Bécancour, au Canada, marque une étape importante dans la mise en œuvre de cette stratégie. Avec cette première mondiale, Air Liquide confirme son engagement en faveur de la production d'hydrogène bas carbone à échelle industrielle et sa capacité à déployer dès à présent les solutions technologiques correspondantes. L'hydrogène jouera un rôle clé dans la transition énergétique et l'émergence d'une société bas carbone. »

L'engagement Air Liquide en faveur de la filière hydrogène

Depuis 50 ans, Air Liquide maîtrise l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en hydrogène, de la production au stockage, à la distribution et au développement d'applications pour les utilisateurs finaux. Le Groupe contribue par son expertise à la généralisation de l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie propre, notamment pour la mobilité. À ce jour, le Groupe a conçu et installé plus de 120 stations de remplissage d'hydrogène dans le monde. L'hydrogène est une solution pour répondre au défi du transport propre et contribuer ainsi à l'amélioration de la qualité de l'air. Utilisé dans une pile à combustible, l'hydrogène se combine à l'oxygène de l'air pour produire de l'électricité en ne rejetant que de l'eau. Il ne génère aucune pollution au point d'utilisation : zéro gaz à effet de serre, zéro particule et zéro bruit. L'hydrogène apporte une réponse concrète aux défis posés par la mobilité durable et la pollution locale dans les zones urbaines.

À propos d'Air Liquide au Canada

Air Liquide est implanté au Canada depuis 1911 et compte plus de 2 500 employés et plus de 200 000 clients et patients. Présent d'un océan à l'autre dans les principales régions industrielles du pays, Air Liquide Canada offre des solutions innovatrices -- gaz, équipement et services -- à ses clients des secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la chimie, de la défense, de l'énergie, de la métallurgie, de l'exploitation minière, de la fabrication des métaux et de la santé.

_________________ 1Après l'acquisition de Hydrogenics par CUMMINS, Air Liquide (par l'intermédiaire de sa filiale The Hydrogen Company) a porté sa participation à 19 %

Air Liquide est un leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé. Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3,7 millions de clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles à la vie, la matière et l'énergie. Elles incarnent le territoire scientifique d'Air Liquide et sont au cœur du métier du Groupe depuis sa création en 1902.

Air Liquide a pour ambition d'être un leader de son industrie, d'être performant sur le long terme et de contribuer à un monde plus durable. Sa stratégie de transformation centrée sur le client vise une croissance rentable, régulière et responsable dans la durée. Elle s'appuie sur l'excellence opérationnelle et la qualité des investissements, de même que sur l'innovation ouverte et l'organisation en réseau mise en place par le Groupe à l'échelle mondiale. Grâce à l'engagement et l'inventivité de ses collaborateurs pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et environnementale, de la santé et de la transformation numérique, Air Liquide crée encore plus de valeur pour l'ensemble de ses parties prenantes.

Le chiffre d'affaires d'Air Liquide s'est élevé à 22 milliards d'euros en 2019. Ses solutions pour protéger la vie et l'environnement représentent plus de 40 % de ses ventes. Air Liquide est coté à la Bourse Euronext Paris (compartiment A) et appartient aux indices CAC 40, EURO STOXX 50 et FTSE4Good.



SOURCE Air Liquide

Renseignements: Direction de la Communication: [email protected] ; Relations Investisseurs: [email protected]